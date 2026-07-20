En medio de su discurso del Día de la Independencia, el presidente Gustavo Petro, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, anunció una “huelga general e indefinida” en Colombia, en caso de que el gobierno entrante revierta las reformas que implementó.

11 frases de Gustavo Petro el 20 de julio: un “segundo grito de independencia”, “Cepeda es el presidente” y “me despido, por ahora”

De acuerdo con Petro, la oposición “se ejerce en la calle, con resistencia, con paz, con cultura y con alegría, pero debe ser contundente”.

“No es gritando solamente, no es levantando banderas solamente. Ya están acostumbrados. ‘Es que ya sabemos que Petro llena las plazas’, dicen. Pero se cansan y queda el decreto. No, es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución. Es un derecho universal. Eso sí es desobediencia civil", dijo.

Y agregó: “Si van a tumbar las estabilidades y condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado, si se van a robar las 600.000 hectáreas que aún quedan para repartir al campesinado, paro agrario nacional”.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Igualmente, en caso de que haya cambios en el sector educación, el presidente hizo un llamado a una “huelga general juvenil”.

“Y no es hacer trincheras a la entrada del barrio, donde van a entrar con tanquetas con el nuevo Esmad, no. Es rodear los centros del poder ilegítimo en Colombia, hasta que vuelva a existir legitimidad, que solo se logra con la decisión popular, libre, sin algoritmos y sin dineros extranjeros", sostuvo el mandatario saliente.

El presidente será el jefe político de su partido, el Pacto Histórico, después de volver de unas vacaciones que anunció este fin de semana en su cuenta de X. Con esto, será la cabeza de la oposición a De La Espriella, quien inicia su mandato este 7 de agosto.