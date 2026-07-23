La desesperada decisión que tomó reconocido influencer para que no le robaran su celular en Bogotá

El creador de contenido Diego Andariego fue víctima de un ataque con arma de goma durante la noche del pasado lunes, 20 de julio. El hecho ocurrió cerca de las 8:40 de la noche mientras transitaba por un parque ubicado en su sector de residencia en la ciudad de Bogotá.

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Según el relato publicado por el afectado en sus canales digitales, la situación se desencadenó cuando sacó a pasear a su mascota. Un desconocido se le acercó en la vía pública para exigirle la entrega de su teléfono celular, amenazándolo de forma directa con un arma de fuego.

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Al percatarse del intento de asalto, el generador de contenidos reaccionó arrojando el dispositivo móvil contra el suelo para inutilizarlo. Frente a esta acción, el agresor accionó el arma a corta distancia, impactando a la víctima en la parte posterior de la pierna izquierda antes de huir de la zona.

Atención de emergencia y procedimiento médico

Tras la detonación del proyectil de caucho, los residentes del sector acudieron al punto para auxiliar al afectado y solicitar apoyo. Una patrulla de la Policía Nacional y una unidad médica de ambulancia acudieron al lugar para evaluar el estado de salud del ciudadano e iniciar el traslado a un centro asistencial.

La víctima no supo identificar con claridad con qué tipo de arma fue atacada. Foto: Adobe Stock

El influenciador fue remitido a la sede de la Cruz Roja ubicada sobre la avenida carrera 68 para recibir la atención correspondiente. En el centro médico los especialistas le extrajeron el perdigón incrustado en el muslo y procedieron a suturar la herida causada por el impacto.

El creador de contenido explicó en su testimonio las recomendaciones del personal de salud tras la intervención clínica. Diego Andariego afirmó: “En el centro asistencial procedieron con la limpieza de la herida, la extracción del material de goma y la aplicación de puntos de sutura para facilitar la cicatrización del tejido”.

Recomendaciones de autocuidado y estado actual

La víctima manifestó que los médicos le suministraron la vacuna contra el tétanos como medida preventiva ante la quemadura del proyectil. El ciudadano reportó molestias físicas secundarias a la curación y al esquema de vacunación, manteniéndose en periodo de reposo domiciliario para lograr su recuperación.

Sobre las orientaciones dirigidas a sus seguidores de plataformas digitales, el afectado instó a mantener la precaución en espacios públicos. Diego Andariego señaló: “Es fundamental no confiarse del entorno ni distraerse con dispositivos electrónicos durante los desplazamientos nocturnos por la vía pública”.

Finalmente, el afectado confirmó que el dispositivo móvil no fue sustraído por los agresores debido a los daños que sufrió tras el impacto contra el suelo. Las autoridades locales no registraron capturas en la zona, mientras el ciudadano avanza en su proceso de rehabilitación para retomar sus actividades laborales.