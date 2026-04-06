Asesinan en Barranquilla a hombre que hace un mes fue capturado por homicidio; en el ataque otra persona murió por bala perdida

La madrugada del Domingo de Resurrección se tiñó de sangre en Barranquilla, cuando sicarios en el barrio La Alboraya, cerca al bulevar de la 8, atacaron a un hombre que presentaba antecedentes por homicidio y tan solo hace un mes había sido capturado por este delito.

El ataque sicarial dejó como resultado dos personas muertas, la víctima principal a quien iba dirigido el ataque y otro hombre que recibió una bala perdida, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.

Lo que hay detrás del doble homicidio en el norte de Barranquilla: estas son las víctimas

Estas personas estaban departiendo hacia las 2:30 de la madrugada del 5 de abril en la carrera 8 con calle 41. Y, en ese lugar, fueron atacados a disparos por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas.

Según las autoridades, la víctima a quien iba dirigido el ataque, fue identificada como Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años, quien falleció en el lugar de los hechos. Asimismo, fue alcanzado por un proyectil un hombre que estaba departiendo en una terraza vecina.

La segunda víctima fue identificada como Arturo Alfonso Ahumada Solís, de 30 años. Él alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas más tarde.

Frente al caso de Pedro Junior, las autoridades confirmaron que presentaba dos anotaciones judiciales, una de ellas por homicidio y otra por porte ilegal de armas.

Sobre el delito de homicidio, se conoció que había sido capturado el pasado 2 de marzo, señalado de presuntamente haber asesinado a Kleider Jesús Rúa Vita, un joven de apenas 18 años, en el barrio Las Nieves, suroccidente de Barranquilla.

En ese caso, ocurrido en la carrera 18 con calle 27, las autoridades señalaron que la víctima sería presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Pepes’ y que el ataque habría estado relacionado con disputas con integrantes de ‘Los Costeños’.

Por este caso, Pedro Junior fue capturado junto a dos personas más. Ahora, la pregunta de las autoridades competentes es por qué este señalado sicario estaba en libertad.