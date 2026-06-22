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Así preparó Abelardo De La Espriella su discurso de triunfo en Barranquilla

Días antes de la votación, el entonces candidato trabajó junto a sus asesores en el mensaje que leería si alcanzaba la Casa de Nariño.

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Redacción Semana
22 de junio de 2026 a las 3:00 a. m.
SEMANA revela cómo Abelardo De La Espriella redactó con anticipación su primer discurso como presidente electo, convencido de que no podía improvisar.
SEMANA revela cómo Abelardo De La Espriella redactó con anticipación su primer discurso como presidente electo, convencido de que no podía improvisar. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, es un hombre metódico y organizado. Lo demostró días antes de las elecciones cuando se encerró durante una hora en su oficina, en Barranquilla, para escribir un borrador con los apartes del discurso de triunfo que pronunció en la noche de este domingo, 21 de junio, tras derrotar en las urnas a Iván Cepeda.

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SEMANA conoció que De La Espriella estuvo acompañado de algunos de sus asesores y lo escribió anticipadamente porque conocía los resultados de las más recientes encuestas, no quería que se le quedara ningún detalle por fuera y no pretendía improvisar. Al fin y al cabo, el Tigre ya no es candidato y sí el presidente electo de Colombia y era su primer discurso.