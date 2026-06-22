Así preparó Abelardo De La Espriella su discurso de triunfo en Barranquilla

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, es un hombre metódico y organizado. Lo demostró días antes de las elecciones cuando se encerró durante una hora en su oficina, en Barranquilla, para escribir un borrador con los apartes del discurso de triunfo que pronunció en la noche de este domingo, 21 de junio, tras derrotar en las urnas a Iván Cepeda.

Así queda el mapa político en Latinoamérica tras victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia

SEMANA conoció que De La Espriella estuvo acompañado de algunos de sus asesores y lo escribió anticipadamente porque conocía los resultados de las más recientes encuestas, no quería que se le quedara ningún detalle por fuera y no pretendía improvisar. Al fin y al cabo, el Tigre ya no es candidato y sí el presidente electo de Colombia y era su primer discurso.