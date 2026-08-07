Emotivo gesto en la posesión: el Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a Abelardo De La Espriella

En medio de los actos protocolarios de la ceremonia de posesión presidencial, se vivió uno de los momentos más comentados de la jornada: Luis Felipe Yagüé, el comerciante informal de 74 años conocido como el Señor de la Panela, fue el encargado de ajustar la banda presidencial a Abelardo De La Espriella.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El gesto cargado de simbolismo remite al episodio de intolerancia que vivió el vendedor en las calles de Caquetá y que lo llevó a la escena pública nacional.

Durante el evento de transmisión de mando, la participación de Yagüé destacó por su carácter inédito dentro de los protocolos habituales.

#Atención | Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia



En un acto protocolario, Abelardo De La Espriella fue juramentado como nuevo presidente de la República, junto a José Manuel Restrepo, quien asumió como vicepresidente.



La ceremonia contó con la presencia de… pic.twitter.com/INoClDHLAz — NariñoHoy (@HoyNarino) August 7, 2026

El hombre, oriundo de Florencia (Caquetá), se acercó al mandatario para acomodar sobre su pecho el lienzo patrio, un acto que desató aplausos entre los asistentes y una rápida repercusión en plataformas digitales.

El Señor de la Panela le ajustó la banda presidencial a Abelardo De La Espriella. Foto: Tomado de redes sociales

El hecho se da tras meses de visibilidad mediática para don Luis, quien pasó de recorrer las calles vendiendo panela a ser una figura icónica de respeto por las convicciones políticas, luego de haber sido rechazado por un comprador debido a su orientación partidaria.

La historia de Yagüé se dio a conocer masivamente cuando se viralizó un registro audiovisual en el que un docente en Caquetá le recriminaba públicamente sus preferencias electorales y se negaba a comprarle sus productos.

La respuesta serena de don Luis ante el reclamo generó una ola de respaldo popular que trascendió las redes sociales y derivó en el acercamiento directo con el hoy jefe de Estado.

"¡Porque lo prometido es deuda!"



Don Luis Felipe Yagüe, el vendedor de panela de 74 años que se volvió viral tras ser rechazado por un docente debido a su apoyo electoral, ya tiene listo el traje que usará en la posesión presidencial.



Esto se da luego de que el presidente… pic.twitter.com/4EwBb3N98B — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 2, 2026

Fuentes del equipo de protocolo de la Presidencia confirmaron que la inclusión del comerciante en la ceremonia buscó enviar un mensaje de reconciliación e inclusión social dentro del marco del acto institucional.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: Así fue la imposición de la banda presidencial. Suenan los cañones en Bogotá

La presencia de representantes de sectores populares en el ajuste de los símbolos patrios ha generado diversas lecturas entre analistas y la opinión pública.

Mientras diversos sectores resaltaron la emotividad del encuentro y la visibilidad dada a los trabajadores informales de la tercera edad, analistas políticos señalan que el uso de este tipo de gestos busca consolidar un relato de cercanía con las bases populares desde el inicio del nuevo mandato.