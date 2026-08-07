Meten a Luis Javier Suárez en acto de indisciplina en Portugal: DT dio versión y esposa reaccionó

En Portugal, donde milita Luis Javier Suárez, se ha desatado una polémica gigante por un supuesto acto de indisciplina del atacante de la Selección Colombia en Sporting de Lisboa.

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De acuerdo con las versiones entregadas por la prensa, el futbolista samario se habría negado a hacer un ejercicio encomendado por el entrenador, Rui Borges.

Luis Javier Suárez, goleador de Sporting de Lisboa y Selección Colombia. Foto: Getty Images

Después de ello, lo que se dice es que el atacante tomó rumbo hacia los vestuarios sin acatar la orden de mantenerse en campo. Tras una charla entre algunos jefes de Suárez al interior de la sede del club, el deportista supuestamente regresó.

La versión del DT

Ante el revuelo que se ha generado por la situación, el director técnico Rui Borges salió en rueda de prensa a dar su versión de lo ocurrido.

Este negó que el altercado hubiese pasado a mayores. Si bien no negó que una situación en particular se dio, le bajó el tono a cómo estaba siendo manejada por la prensa.

“Terminó el entrenamiento y (Suárez) estaba frustrado por lo que había pasado durante el mismo, sobre todo porque está buscando recuperar su mejor forma. Acabábamos de hacer un partido de 10 contra 10”, mencionó de entrada.

Rui Borges esclarece o caso Luis Suárez: “Não houve caso algum, se houvesse vocês saberiam porque iria entrar em alçada disciplinar. Ninguém estará acima do Sporting nem do respeito dos colegas, equipa técnica...”



🎙️ “Acabou o treino e ele estava frustrado com o que tinha… pic.twitter.com/FlIJDhbCzg — Sporting Adeptos (@Sporting_CPAdep) August 7, 2026

También hizo referencia a la extensa que tuvo el delantero: “Es normal que necesitara un mes más de vacaciones, pero así es el fútbol”.

Finalmente, dio a entender que la alta exigencia fue la que impulsó a Suárez a sentir la incomodidad por los trabajos que le pedían: “Ha ganado el privilegio de estar en el Mundial, pero pierde las vacaciones. Es normal que el cuerpo no esté en plena forma, porque la temporada ha sido agotadora y ha dado mucho por nosotros”.

Réplica de la esposa por los señalamientos

Ante las versiones surgidas -que aunque aclaradas por el DT- ha quedado un sinsabor con la situación de Suárez, ahora ha salido también el pronunciamiento de la esposa del delantero, Carolina Rubio.

Esta en medio de las tensiones le ha echado más ‘leña al fuego’ al poner un comentario en el que exaltó los números de su pajera durante la pasada temporada con Sporting.

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“Eso son 60 goles por temporada, 38 con tu club y 5 con la selección, participación en un Mundial con 3 partidos como titular y una aparición en octavos de final, pero muchos lo olvidan porque, claro, para los que no juegan al fútbol nunca es suficiente”, expresó reavivando todo.

“Todos olvidan tu esfuerzo por el Sporting y se fían del periodismo barato, pero cuando marcas goles, todos aplauden y gritan tu nombre. Es triste ver lo desagradecido que puede ser el fútbol”, cerró su comentario en redes sociales.

Por su parte el samario también colocó algo: “Dios es más grande que cualquier circunstancia. No importa cuántos obstáculos tengas delante, Él estará contigo y se asegurará de que no caigas. Él te sostiene, te guía y te dará la victoria. No estás solo, Dios lucha por ti. Siempre te tengo presente, y si estás a mi lado, nada me hará caer”.