Antonella Petro se desahogó tras salir de Casa de Nariño y envió sentido mensaje a su padre Gustavo Petro: “Esto no es un adiós”

Gustavo Petro cerró su mandato de cuatro años este 7 de agosto, entregándole el poder y la Presidencia de la República a Abelardo De La Espriella. El político se mostró emocionado al dejar la Casa de Nariño, entregando diversos mensajes a lo largo de la jornada.

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Pese a las reacciones que se dieron en redes sociales, las miradas de algunas personas se posaron en Antonella Petro, hija menor del expresidente, quien no ocultó su sentir en medio de este momento histórico.

La joven aprovechó y compartió en redes sociales un post lleno de nostalgia y agradecimiento, enfocado en el trabajo que hizo su padre. La más pequeña de la familia entregó unas palabras dedicadas al presidente saliente, reviviendo cómo fue su experiencia al llegar a la Casa de Nariño.

“Desde que tengo uso de razón, he visto que tu lucha ha sido infinita y me siento orgullosa de haberte podido acompañar en este hermoso camino. Me acuerdo de tus discursos en el balcón de la alcaldía y, sin entender mucho, tomaba el micrófono para gritar: ‘Petro no se va’ o ‘Petro, amigo, el pueblo está contigo’. Me acuerdo de sentarme hasta tarde para ver tus debates en el Congreso y de las campañas, tanto la del 2018 como la del 2022, llenas de emociones y esperanza”, escribió en el pie de foto.

La publicación, con imágenes de la salida de la Casa de Nariño, generó todo tipo de reacciones, teniendo en cuenta la admiración que muchos sintieron por Antonella.

“Finalmente, llegaste a ser nuestro presidente hace cuatro años y, aunque no fue fácil ni tampoco perfecto, dejaste hasta el alma para ver este país mejor y diste el primer gran paso de muchos que aún quedan. Porque este país necesita más personas y más dirigentes con el corazón —a la izquierda—, con el coraje y la inteligencia que tienes. Gracias, papá. Gracias por llenar de esperanza a este pueblo que tanto ha sufrido. Gracias por poner como prioridad a quienes nunca habían sido vistos. Gracias por ser el presidente del pueblo. Gracias por intentar cambiar este hermoso país con corazón y con alma”, indicó.

“Gracias por dejar una gran huella de jaguar que quedará marcada en la historia de nuestra nación y, por último, gracias por enseñarme que el beneficio colectivo siempre irá por encima del beneficio personal. Eres el sol de mis ojos, siempre encontrarás en mí un hombro para llorar o alguien con quien reír. Estoy profundamente orgullosa de ser tu hija. Te amo”, agregó.

Antonella Petro apuntó que arrancaba un nuevo capítulo para Colombia, entregando un mensaje de aliento para que se transformen muchas sensaciones negativas en algo positivo.

“Ahora empieza una nueva etapa para este país, una etapa donde el miedo, la incertidumbre y la tristeza se han apoderado de más de 12 millones de corazones. Mi invitación, a partir de ahora, es transformar todos esos sentimientos negativos en esperanza y resistencia. No daremos ni un paso atrás y enfrentaremos al que se dice llamar ‘el tigre’, sin odio, pero con argumentos. Recordemos que somos más que nunca, que fuimos los primeros, pero no seremos los últimos. Volveremos más fuertes. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias, papá, gracias, pueblo, y gracias, Colombia. Los quiero mucho”, dijo.