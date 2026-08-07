Abelardo De La Espriella trazó la ruta de su Gobierno y lanzó advertencias a la izquierda: “No habrá espacios para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”

Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso como presidente este 7 de agosto desde el Batallón Pichincha, en Cali, la ciudad que escogió para asumir el mando como jefe de Estado.

El Tigre le habló al país después de las 5:40 p. m., tras posesionarse protocolariamente ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y la presencia de expresidentes de Colombia, mandatarios de América Latina y el rey de España, Felipe VI.

Evocó nuevamente a Dios y agradeció por acompañar al pueblo valiente, incluso “en las horas más oscuras de su existencia, por sostener a la Nación”.

El presidente Abelardo De La Espriella prometió mano dura contra los bandidos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender la transformación más profunda de nuestro destino”, dijo desde Cali, capital de un departamento azotado por el terrorismo, el narcotráfico y el accionar de grupos violentos. Añadió que en su Gobierno recuperará el orden, la libertad y la autoridad.

De La Espriella les habló a todos los colombianos, incluso a quienes no votaron por él en las elecciones del pasado 21 de junio.

“Ejerceré esta responsabilidad al servicio de todos porque una administración sin principios está condenada al fracaso. Quienes no creyeron en mi propuesta, encontrarán en los hechos la demostración de que este proyecto sirve al bien común y a toda la nación”, destacó.

Según indicó, en su Presidencia “no habrá espacio para la intransigencia. Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas. No ignoro la magnitud de la tarea que hoy asumo y el inmenso peso de la responsabilidad que se deposita en mis hombros”.

Afirmó: “Poner en duda su legitimidad es desconocer la decisión soberana del pueblo colombiano. Y le digo a la ciudadanía: en el Gobierno del Tigre se harán respetar las reglas de la democracia. No habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”.

De La Espriella también dijo que el 21 de junio no ganó un hombre o un partido político. “Ganó la democracia colombiana, el derecho de millones de ciudadanos de decidir libremente el destino de la Nación”, indicó.

Hizo un homenaje al excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de la campaña, y lo calificó, una vez más, como un mártir. “Colombia nunca te va a olvidar, Miguel”, expresó. El público aplaudió emocionado.

Como era de esperarse, el Tigre impartió a las Fuerzas Militares y a la Policía la orden de combatir a todas las estructuras criminales. Reiteró que sus integrantes tienen dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado y su Fuerza Pública. “Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde”, señaló.

Habló de la erradicación de los cultivos de coca, uno de los flagelos y mayores generadores de violencia en Colombia. “Voy a aumentar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la vida humana. No afectan al medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos”, anunció. Añadió que “la coca le dará paso al coco” y a otros productos agrícolas en lo que llama la Patria Milagro.

También afirmó que expedirá medidas en las próximas horas con el propósito de dotar a la Fuerza Pública de instrumentos eficaces para adelantar el combate frontal del crimen.

El Tigre en Cali. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La opción del diálogo está agotada. El Estado fue suficientemente noble; el pasado Gobierno fue cómplice; en la era del Tigre será certero y contundente”, precisó.

Reiteró que recorrerá el país y trabajará sin descanso “para que al concluir este mandato, Colombia pueda afirmar que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”.

Prometió que respetará las ramas del poder público. “Ese equilibrio constituye una garantía irrenunciable de la libertad y de un principio republicano que debo proteger con cada una de mis actuaciones”, dijo.

Y anticipó que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo será conducida por la transparencia. “El diálogo será institucional, bajo el escrutinio de los ciudadanos”, precisó.

“En la patria milagro nadie será perseguido por pensar distinto. Que no haya espacio para las dudas. Las mayorías tendrán derecho a gobernar y las minorías, el derecho de controvertir con las mismas garantías que les reconoce la Constitución y la Ley”, dijo.

Echó flores a la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema: “Mi gobierno jamás interferirá ni atacará a los jueces. Nunca los señalaré. Ni pretendo invadir competencias que la Constitución le ha encargado a otras autoridades. Mi relación con la Rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”.

Y como lo anticipó en la campaña, el Tigre descartó que en su gobierno se adelante una constituyente: “Gobernaré durante los cuatro años que ordena la Constitución, cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que respaldaron mis compatriotas. Y al concluir ese término, entregaré la Presidencia”.

La corrupción ocupó un espacio importante de su discurso y habló de mecanismos que implementará su gobierno para contrarrestarla. “Se acabó la corrupción”, dijo.

Y anticipó que acudirá a la Justicia de otros países para denunciar las irregularidades encontradas por su equipo de colaboradores en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No habrá impunidad, no habrá escondite en el que puedan evitar. Los encontraré y los llevaré con determinación ante la Justicia”, destacó.

Seguidamente, Abelardo De La Espriella dijo que firmará un decreto con el que congelará el gasto público.

“Tenemos que poner la casa en orden. Ese será el primer deber de mi gobierno. Tengan la certeza de que los programas dirigidos a la población vulnerable serán preservados en la era del Tigre”, manifestó.

Al contrario, “desaparecerá el despilfarro, abusos y los colados”.

Y envió un mensaje positivo a los empresarios y los inversores en Colombia. “El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan ganancia a nuestra patria”, explicó.

Informó que respetará al Banco de la República. “Cuando regresa la confianza y la estabilidad, llegan la inversión, el empleo y las oportunidades”, detalló.

De Ecopetrol dijo que fue depredada durante los cuatro años que concluyen y, con cifras en mano, explicó cómo se afectó financieramente la empresa. “Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno”, dejó claro.

El fenómeno de El Niño no da espera, añadió. “He dado instrucciones para que se adopten las decisiones e inversiones necesarias, aceleración de proyectos estratégicos y evitar la amenaza de apagones. Fortaleceré la generación térmica, protegeré a los embalses y buscaré reducir la vulnerabilidad frente a las sequías que se avecinan”, dijo.

Los honores militares a Abelardo De La Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Foto: Ejército Nacional

La crisis en el sistema de salud no fue ajena en el discurso de De La Espriella, quien describió la situación como “un drama profundamente humano”.

“El Gobierno del Tigre llegará con la determinación de corregir lo que sea necesario, recuperar lo que se ha deteriorado y fortalecer todo aquello que sirva al bienestar de la gente”, dijo.