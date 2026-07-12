Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó denuncia en la Fiscalía por presuntas irregularidades en millonario contrato de Ecopetrol

Desde la administración del mandatario electo Abelardo De la Espriella, se revelaron detalles de la denuncia que se radicó en la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades de millonarios contratos en Ecopetrol.

Revelan los primeros hallazgos de la auditoria forense del equipo de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro

El abogado Germán Calderón España, quien hace parte del equipo jurídico del presidente electo De La Espriella, entregó detalles en su cuenta personal de X, frente a los hallazgos que motivaron la denuncia.

“ATENCIÓN, ÚLTIMA HORA, COMIENZA LA ETAPA DE DEMOSTRACIÓN REAL DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DELEGADOS PARA EL EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES:

CASO 2:

Como líder del EQUIPO DORADO ANTICORRUPCIÓN del proceso EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES ordenadas por el presidente de la República electo @ABDELAESPRIELLA y dirigido por el vicepresidente electo @jrestrp le informo a la ciudadanía que acabo de interponer DENUNCIA PENAL por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la celebración de un contrato en CENIT, filial de ECOPETROL, para asesoría jurídica con una firma llamada GESYCOBRO SAS superando el valor de la oferta inicial de $21,108 millones y adjudicado por encima de varias reconocidas firmas de asesoría en la industria petrolera y sector de hidrocarburos, sin idoneidad y al parecer con relaciones políticas entre los miembros de la firma y el vicepresidente jurídico JORGE EDILSON MURCIA, ex representante a la Cámara por el Huila, como se demuestra en el cuadro que se adjunta", expresó España.

🔔🔔🔔 ATENCIÓN, ÚLTIMA HORA, COMIENZA LA ETAPA DE DEMOSTRACIÓN REAL DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DELEGADOS PARA EL EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES:



CASO 2:



Como líder del EQUIPO DORADO ANTICORRUPCIÓN del proceso EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES ordenadas por el presidente de la… pic.twitter.com/0hBNPVT8TX — Germán Calderón España (@GermanCalderonE) July 12, 2026

Además expresó en sus redes sociales: “Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la @CGR_Colombiano acatados por el gobierno saliente”.

En el documento de la denuncia se evidencia que el “CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. es una sociedad de economía mixta controlada por ECOPETROL S.A., que tiene por objeto social, al decir del artículo 3.º de sus Estatutos Sociales, “el transporte y/o almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte y/o almacenamiento propios o de terceros en la República de Colombia o en el exterior”, estando así autorizada para “celebrar toda clase de contratos que tengan por fin desarrollar y/o ejecutar el objeto de la Sociedad”. Vale resaltar que esta sociedad, al estar adscrita a ECOPETROL S.A.’ y, por expreso mandato estatutario, es de economía mixta y le resulta aplicable el régimen especial del servidor público que acarrea implicaciones especiales en lo penal, disciplinario, fiscal y de responsabilidad en general".

Se espera que una vez la Fiscalía analice la denuncia, tome una determinación sobre si abre o no investigación formal por los elementos expuestos en el documento.

En desarrollo....