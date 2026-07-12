Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, lanza críticas por cifras de deforestación: “El escenario es trágico”

Fabio Arjona, quien fue designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella como ministro de Ambiente, publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que pide explicaciones al Gobierno saliente sobre la publicación de las cifras de deforestación del año 2025.

Fabio Arjona, un reconocido defensor de la naturaleza, será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo De La Espriella

“Estamos a mediados de julio de 2026, ¿y la cifra de deforestación 2025? Bien, gracias... todavía no la han publicado porque saben que el escenario es trágico", escribió Arjona en su cuenta de la red social X.

El ministro designado señaló que en los últimos cuatro años Colombia ha perdido cerca de 416.000 hectáreas de bosque, los cuales equivalen al territorio de un país como Cabo Verde.

De esta cifra, según indicó Arjona, más del 60 % corresponde a área deforestada en la Amazonía colombiana, una de las zonas más afectadas durante los últimos años en esta materia.

De acuerdo con el ministro designado, Colombia reportó en 2022 una cifra de 123.517 hectáreas deforestadas, en 2023 bajó a 79.256 hectáreas, para 2024 se incrementó a 113.608 hectáreas y para 2025 se espera un valor cercano a las 100.000 hectáreas.

“Este gobierno que dice que duplicó el presupuesto, le falló a la deforestación. Vuelvo y pregunto, ¿en qué gastaron la plata? La de la Nación y la de los cooperantes", se cuestionó el ministro entrante.

Fabio Arjona, un biólogo con amplia trayectoria y reconocimiento en el sector, tras su designación como ministro presentó un derecho de petición dirigido a Irene Vélez, ministra de Ambiente (e) del Gobierno Petro.

Esto con el fin de obtener información detallada sobre las decisiones, los programas y los resultados de la gestión de esa cartera entre 2022 y 2026.

Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, hablará sobre el futuro sostenible de Colombia en la IX Cumbre de Sostenibilidad

Según explicó Arjona, esa información será utilizada para adelantar el proceso de empalme y evaluar el estado de los principales proyectos.

“La Patria Milagro revisará de manera prioritaria la ejecución del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los recursos destinados a la COP16, el estado de los programas de reducción de la deforestación, el cumplimiento de las órdenes judiciales sobre Santurbán, el avance de la transición energética, la reglamentación de los mercados de carbono y la ejecución de los principales proyectos estratégicos del sector”, escribió a través de la red social X.