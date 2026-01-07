Bogotá

Irene Vélez se pronuncia sobre licencia para ampliación de la Autopista Norte: “Sabemos que son un patrimonio de los bogotanos”

El proyecto consiste en la ampliación de cerca de 5,8 kilómetros.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de enero de 2026, 3:12 a. m.
Irene Vélez se pronunció sobre el proyecto de ampliación de la Autopista Norte.
Irene Vélez se pronunció sobre el proyecto de ampliación de la Autopista Norte. Foto: guillermo torres-semana

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció, por medio de un comunicado de prensa, la concesión de la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, para la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá.

Esto corresponde a la zona entre la calle 191 y la 245, como resultado de un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente. De esta manera, la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS puede dar inicio a las obras en el mencionado lugar.

Frente a esta licencia, Irene Vélez, directora (e) de la Anla se pronunció destacando la importancia del proyecto y la protección que se brindará a los humedales de la ciudad de Bogotá.

En primer lugar, Vélez señaló que el proyecto ha sido evaluado a lo largo de todo un año de manera rigurosa, técnica y autónoma, siguiendo de manera muy estrecha la reglamentación y regulación ambiental vigente.

Respecto a estos humedales, sabemos que son un patrimonio de los bogotanos y tenemos, entonces, como Estado, la obligación de conservarlos, también conforme a los principios y obligaciones de ese instrumento multilateral. Desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reiteramos que tenemos el compromiso de que aquellos proyectos que logren la viabilidad técnica se desarrollen bajo una gestión ambiental transparente, participativa y que cuide nuestro entorno”, destacó Vélez.

Así fueron las marchas de este 7 de enero en Bogotá, donde terminaron con el discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Aspectos destacados del proyecto

Un aspecto central de este proceso ha sido la participación ciudadana, en la que, a través de espacios de diálogo como la Audiencia Pública Ambiental, participaron, según la entidad, más de 2.000 personas de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y la comunidad aledaña al proyecto, quienes expresaron sus inquietudes, observaciones y propuestas.

“La decisión contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca y Guaymaral, acogidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar, decisión presidencial adoptada en 2018 y que compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral”, agregó el texto de la ANLA.

Embargo Carros
La licencia permitirá la ampliación de la Autopista Norte . Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La entidad informó que, al momento, el acto administrativo se encuentra en proceso de notificación al solicitante, así como a terceros intervinientes e interesados.

“Finalmente, la ANLA reitera su compromiso con una gestión ambiental, técnica, transparente y participativa, orientada a la protección de los ecosistemas estratégicos y al bienestar de las comunidades. En este sentido, la Autoridad continuará ejerciendo sus funciones de seguimiento y control para garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales establecidas”, puntualiza el comunicado.

