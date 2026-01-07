Nación

Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” para este 7 de enero: lluvias, nubosidad y tormentas eléctricas

La entidad entregó el último pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante el séptimo día del 2026.

Redacción Nación
7 de enero de 2026, 2:04 p. m.
Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá.
Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este miércoles, 7 de enero.

De acuerdo con el reporte, se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias zonas, lo que va a estar caracterizado por alta cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

Se espera, según el Ideam, que haya precipitaciones durante las horas de la tarde y noche de este miércoles.

Lluvias en Colombia
Enero presenta lluvias en Colombia. Foto: Colprensa

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés y Amazonas.

En el caso del mar Caribe, se estima que habrá algunas precipitaciones hacia el occidente y el suroccidente, principalmente en cercanías del golfo de Urabá. Por otra parte, en el océano Pacífico se mantendrán condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lluvias persistentes y probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo de la cuenca.

¿Lloverá este miércoles 7 de enero en Bogotá?; Ideam entrega pronóstico del clima

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo parcialmente cubierto, con lluvias de intensidad variable, las cuales serán más frecuentes e intensas en el norte, especialmente en la zona marítima.

Para la ciudad de Bogotá, se espera que en la mañana haya cielo parcialmente nublado y predominio de condiciones secas.

Los ciudadanos dependen del clima para planear sus actividades.
Imagen de referencia del clima en Bogotá. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Ya para la tarde se estima nubosidad variable, que puede estar acompañado de lluvias de intensidad ligera a moderada, particularmente en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Bosa y Ciudad Bolívar.

Finalmente, para la noche se prevé que las lluvias persistan durante las primeras horas, pero ya posteriormente habrá tiempo seco.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descarta la ocurrencia lloviznas o lluvias ocasionales. (T. máx.: 31 °C).
  • Cartagena: Para la mayor parte del día, se pronostica nubosidad entre ligera y parcial, favoreciendo tiempo seco, aunque de manera ocasional podrían presentarse lloviznas o lluvias débiles. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se pronostica cielo con nubosidad entre parcial y mayormente nublada, con probabilidad de lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, favoreciendo tiempo seco, sin descartar lluvias leves o lloviznas hacia la tarde. (T. máx.: 20 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé predominio de cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes durante el transcurso del día. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se estiman condiciones de cielo mayormente nublado, acompañadas de probables lloviznas o lluvias intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 28 °C).

