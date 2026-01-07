El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este miércoles, 7 de enero.

De acuerdo con el reporte, se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias zonas, lo que va a estar caracterizado por alta cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

Se espera, según el Ideam, que haya precipitaciones durante las horas de la tarde y noche de este miércoles.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés y Amazonas.

En el caso del mar Caribe, se estima que habrá algunas precipitaciones hacia el occidente y el suroccidente, principalmente en cercanías del golfo de Urabá. Por otra parte, en el océano Pacífico se mantendrán condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lluvias persistentes y probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo de la cuenca.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo parcialmente cubierto, con lluvias de intensidad variable, las cuales serán más frecuentes e intensas en el norte, especialmente en la zona marítima.

Para la ciudad de Bogotá, se espera que en la mañana haya cielo parcialmente nublado y predominio de condiciones secas.

Ya para la tarde se estima nubosidad variable, que puede estar acompañado de lluvias de intensidad ligera a moderada, particularmente en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Bosa y Ciudad Bolívar.

Finalmente, para la noche se prevé que las lluvias persistan durante las primeras horas, pero ya posteriormente habrá tiempo seco.

Así estará el clima en otras ciudades principales