Bogotá

¿Lloverá este miércoles 7 de enero en Bogotá?; Ideam entrega pronóstico del clima

El día podría presentar cambios con respecto a los primeros días del mes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

7 de enero de 2026, 1:23 a. m.
Este podría ser el clima mañana en Bogotá.
Este podría ser el clima mañana en Bogotá. Foto: Getty Images

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el pronóstico para este miércoles 7 de enero indica predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco en buena parte de la ciudad, aunque no se descartan lloviznas ligeras en el sector norte durante la madrugada. La temperatura mínima estimada rondaría los 10 °C.

La caída de las temperaturas y la inestabilidad atmosférica que ha marcado los primeros días de enero se combinaron, además, con un episodio de lluvias el martes 6 de enero que dejó encharcamientos y afectaciones en varios corredores viales de la capital.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Las autoridades distritales y los organismos de tránsito activaron el seguimiento de las vías más afectadas para la gestión del tráfico y la movilidad.

Durante la tarde del martes las precipitaciones se intensificaron y provocaron acumulación de agua en puntos como la avenida Ciudad de Cali (con calles 22 y 139), la avenida Boyacá (con calles 9 y 65 sur), la carrera séptima (con calle 218) y sectores de la Autopista Norte (calles 170, 175 y 197).

Bogotá

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Bogotá

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Vehículos

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Bogotá

Dos personas murieron tras explosión de un cilindro en una vivienda del sur de Bogotá

Bogotá

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

Bogotá

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Bogotá

Alcalde Galán toma decisiones en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro: seguridad y revisión de oferta institucional

Noticias Estados Unidos

Niebla intensa en Estados Unidos afecta el regreso a clases: esta es la lista de escuelas cerradas y con retrasos en Minnesota y Wisconsin

Nación

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

Noticias Estados Unidos

Fenómenos meteorológicos en Estados Unidos más relevantes durante el 2025: millones de personas se vieron afectadas

En la avenida Ciudad de Cali con calle 1A se registró una inundación que obligó a recomendar rutas alternas por la avenida Guayacanes. En general, las lluvias generaron demoras importantes en corredores principales.

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

A nivel nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que los primeros días de enero estarían marcados por condiciones climáticas inestables en gran parte del país.

En su más reciente pronóstico, la entidad señaló que se esperaban precipitaciones de moderadas a fuertes en la región Pacífica, tanto en su parte marítima como continental, así como en sectores de las regiones Andina y Amazonía, y en el occidente y sur de la Orinoquía.

Para la región Caribe, el Ideam ya había indicado que las lluvias serían más sectorizadas, con mayor incidencia en el centro y sur, mientras que en el norte y nororiente predominarían condiciones más secas.

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

El distrito mantuvo el monitoreo permanente de las vías más perjudicadas por la jornada de lluvia, mientras avanzaron las labores de gestión del tráfico en sectores donde la acumulación de agua dificultó la circulación vehicular.

El IDIGER y el Distrito informaron que la ciudadanía puede consultar en tiempo real el estado de las lluvias a través de la plataforma Mapas Bogotá. Para hacerlo, se debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapas y, en la sección “Otros mapas”, activar la opción “Lluvias”.

Más de Bogotá

Este es el clima que haría en Bogotá en enero de 2025, según la IA

¿Lloverá este miércoles 7 de enero en Bogotá?; Ideam entrega pronóstico del clima

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Zulma Guzmán Castro

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

El País Denuncia: Vecinos denuncian vertimiento de desechos y lavado constante de buses intermunicipales en calles del norte de Cali

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

El hecho se registró hace apenas unos minutos.

Dos personas murieron tras explosión de un cilindro en una vivienda del sur de Bogotá

Concentración de ciudadanos de Venezuela en la iglesia de Lourdes. Captura de Nicolás Maduro

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

César Pérez Vivas

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

El alcalde Galán tomó importante decisión.

Alcalde Galán toma decisiones en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro: seguridad y revisión de oferta institucional

Concentración en la plaza de Bolívar de ciudadanos Venezolanos, celebración por la captura de Nicolás Maduro

“Viva Venezuela libre y en democracia”: multitudinaria concentración de venezolanos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Embalse de Chuza, del sistema Chingaza

La preocupante advertencia del director de la CAR para el año nuevo: “Evitar situaciones como la vivida en 2024” con sequías e incendios

Noticias Destacadas