¿Lloverá este miércoles 7 de enero en Bogotá?; Ideam entrega pronóstico del clima

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el pronóstico para este miércoles 7 de enero indica predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco en buena parte de la ciudad, aunque no se descartan lloviznas ligeras en el sector norte durante la madrugada. La temperatura mínima estimada rondaría los 10 °C.

La caída de las temperaturas y la inestabilidad atmosférica que ha marcado los primeros días de enero se combinaron, además, con un episodio de lluvias el martes 6 de enero que dejó encharcamientos y afectaciones en varios corredores viales de la capital.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Las autoridades distritales y los organismos de tránsito activaron el seguimiento de las vías más afectadas para la gestión del tráfico y la movilidad.

Durante la tarde del martes las precipitaciones se intensificaron y provocaron acumulación de agua en puntos como la avenida Ciudad de Cali (con calles 22 y 139), la avenida Boyacá (con calles 9 y 65 sur), la carrera séptima (con calle 218) y sectores de la Autopista Norte (calles 170, 175 y 197).

En la avenida Ciudad de Cali con calle 1A se registró una inundación que obligó a recomendar rutas alternas por la avenida Guayacanes. En general, las lluvias generaron demoras importantes en corredores principales.

A nivel nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que los primeros días de enero estarían marcados por condiciones climáticas inestables en gran parte del país.

En su más reciente pronóstico, la entidad señaló que se esperaban precipitaciones de moderadas a fuertes en la región Pacífica, tanto en su parte marítima como continental, así como en sectores de las regiones Andina y Amazonía, y en el occidente y sur de la Orinoquía.

Para la región Caribe, el Ideam ya había indicado que las lluvias serían más sectorizadas, con mayor incidencia en el centro y sur, mientras que en el norte y nororiente predominarían condiciones más secas.

El distrito mantuvo el monitoreo permanente de las vías más perjudicadas por la jornada de lluvia, mientras avanzaron las labores de gestión del tráfico en sectores donde la acumulación de agua dificultó la circulación vehicular.

El IDIGER y el Distrito informaron que la ciudadanía puede consultar en tiempo real el estado de las lluvias a través de la plataforma Mapas Bogotá. Para hacerlo, se debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapas y, en la sección “Otros mapas”, activar la opción “Lluvias”.