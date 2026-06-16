Golpe a la extorsión en Bogotá: capturan a 12 presuntos delincuentes que intimidaban a comerciantes y ciudadanos

En las últimas horas, una serie de operativos desarrollados por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y, de manera simultánea en diferentes puntos de la capital, permitió desarticular varias actividades criminales relacionadas con amenazas, intimidaciones y exigencias económicas contra ciudadanos.

Las acciones, lideradas por organismos de seguridad e investigación judicial, se concentraron en localidades como Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe y Suba, donde fueron ubicadas personas que, presuntamente, venían afectando a comerciantes, trabajadores y otros habitantes mediante distintas modalidades de extorsión.

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Uno de los procedimientos más significativos se llevó a cabo en Puente Aranda. Allí, investigadores capturaron en flagrancia a un hombre señalado de exigir dinero a una víctima a cambio de no materializar amenazas. Según la información recopilada por las autoridades, el sospechoso utilizaba nombres asociados a reconocidas estructuras delincuenciales para generar temor y aumentar la presión sobre las víctimas.

Entre losa capturados hay miembros de 'Los Satanás'. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En otro operativo desarrollado en la localidad de Los Mártires, fue capturado un hombre que, al parecer, recurría al nombre de una organización criminal transnacional para intimidar a una mujer dedicada a la industria webcam. De acuerdo con las pesquisas, la víctima era sometida a presiones económicas bajo la amenaza de que información privada y contenido íntimo fueran divulgados.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia el crecimiento de modalidades de extorsión que combinan herramientas digitales con mecanismos tradicionales de intimidación. Los delincuentes aprovechan información personal de las víctimas para ejercer presión psicológica y obtener beneficios económicos.

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Mientras tanto, en Santa Fe, otro procedimiento permitió la captura de un sujeto que habría condicionado la devolución de una motocicleta robada al pago de una suma de dinero. Según la investigación, el hombre incluso aseguraba contar con contactos dentro de organismos policiales para reforzar la credibilidad de sus afirmaciones y convencer a la víctima de acceder a sus exigencias.

Imagen de referencia, Getty Images. Foto: Getty Images/iStockphoto

La ofensiva también alcanzó la localidad de Suba. Allí fue interceptado un presunto extorsionista cuando recibía dinero producto de amenazas dirigidas contra un comerciante y varios de sus trabajadores. Las denuncias permitieron a las autoridades seguir sus movimientos y concretar el operativo que terminó con su captura.

En total, 12 personas fueron detenidas durante los procedimientos realizados en las últimas horas. Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y de las autoridades judiciales competentes para responder por los delitos que se les atribuyen. De ellos, siete recibieron medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones y los procesos penales correspondientes.

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Desde la Alcaldía de Bogotá destacaron que estos resultados forman parte de la estrategia integral de seguridad orientada a combatir las economías ilegales y proteger a los ciudadanos frente a delitos que afectan directamente su tranquilidad y patrimonio.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá habló sobre la delincuencia ‘freelance’ en Bogotá, el nuevo reto que enfrentan las autoridades de la ciudad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las autoridades también resaltaron el papel fundamental de la denuncia ciudadana en la identificación de los responsables. En la mayoría de los casos, la información suministrada por las víctimas permitió recopilar pruebas, realizar seguimientos y coordinar los operativos que culminaron con las capturas.

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De acuerdo con cifras oficiales, las acciones desarrolladas durante 2026 han contribuido a una reducción del 20 % en los casos de extorsión reportados en Bogotá, un indicador que refleja el impacto de las estrategias de prevención, investigación y judicialización implementadas por las autoridades distritales y nacionales.

La administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión y evitar realizar pagos a los delincuentes, insistiendo en que la cooperación entre la comunidad y las autoridades sigue siendo una de las herramientas más efectivas para enfrentar este fenómeno delictivo en la capital.