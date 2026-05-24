La promesa de José Manuel Restrepo en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella: una Colombia “sin corrupción, extorsión y miedo”

José Manuel Restrepo inició la apertura del cierre de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Antioquia. Desde la tarima defendió una propuesta de su posible gobierno basada en la seguridad, la integridad y el respaldo a los emprendedores como motores del desarrollo nacional.

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Durante su intervención aseguró que Colombia necesita recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer los valores que, según él, han permitido salir adelante a regiones como Antioquia.

Restrepo comenzó destacando el carácter ciudadano de la campaña y marcó distancia de las estructuras políticas tradicionales. Según afirmó, el proyecto que acompaña busca construir una alternativa impulsada por empresarios, académicos y ciudadanos comprometidos con el futuro del país.

“Esta genuinamente es una campaña de ustedes, del pueblo colombiano. Esta no es una campaña de politiqueros, de políticos tradicionales. Esta es una campaña de empresarios y académicos, de gente como ustedes”, manifestó durante el encuentro.

El exministro también recordó los años que vivió en Antioquia y agradeció el respaldo recibido por parte de los habitantes del departamento. Aseguró que la región representa algunos de los valores que más necesita Colombia para enfrentar los desafíos actuales.

“He tenido la fortuna de vivir con ustedes cuatro años de mi vida. Aquí está mi familia y hoy mi familia y yo queremos decirles que nos sentimos agradecidos de Antioquia”, señaló.

Durante su discurso exaltó el papel de los antioqueños en la construcción de empresa y generación de oportunidades, y sostuvo que el país tiene mucho que aprender de la cultura de trabajo que caracteriza al departamento.

“Antioquia le enseña mucho a Colombia: le enseña emprendimiento, tenacidad, responsabilidad, trabajo, compromiso y valor”, afirmó ante los asistentes.

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Una de las frases que más aplausos despertó llegó cuando vinculó el futuro del país con la capacidad de regiones como Antioquia para seguir impulsando el desarrollo económico y la iniciativa empresarial.

“Si Antioquia existe, Colombia se salva. Y Colombia hoy se va a salvar”, expresó.

Restrepo aprovechó además para presentar lo que definió como una “Colombia milagrosa”, una visión de país basada en la transparencia y la integridad pública. Según explicó, el fortalecimiento institucional debe convertirse en una prioridad para recuperar la confianza de los ciudadanos.

“La Colombia milagrosa es una Colombia donde no haya corrupción y donde haya integridad”, aseguró.

La seguridad ocupó otro de los apartados centrales de su intervención. El exministro sostuvo que el país debe garantizar condiciones de tranquilidad para los ciudadanos y para quienes generan empleo, al tiempo que advirtió sobre el impacto de fenómenos como la extorsión en distintas regiones.

“Es una Colombia donde hay seguridad, donde hay tranquilidad, donde no hay extorsión. Es una Colombia donde hay progreso económico”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje a los empresarios y emprendedores presentes en el evento, a quienes calificó como fundamentales para el crecimiento del país. Según dijo, una eventual administración respaldada por estas ideas deberá reconocer el papel de quienes generan oportunidades y empleo.

“Es una Colombia en donde todos ustedes, emprendedores de Antioquia, siempre sean reconocidos”, concluyó Restrepo durante el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, evento en el que también se enviaron mensajes sobre la necesidad de fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y promover el desarrollo económico como pilares de una eventual transformación del país.