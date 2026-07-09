Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de julio, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el jueves 9 de julio

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el viernes 10 de julio, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La vida social cobrará mayor importancia y habrá oportunidades para fortalecer el amor o conocer personas nuevas. Será necesario encontrar un equilibrio entre los deseos personales y la tranquilidad del hogar.

Números de la suerte: 13, 9 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La determinación será una de las principales fortalezas durante la jornada. Aunque será necesario trabajar en equipo y ceder en algunos aspectos, el esfuerzo dará resultados positivos y permitirá acercarse a las metas propuestas.

Números de la suerte: 6, 40 y 36.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La independencia crecerá, pero será importante actuar con diplomacia. Antes de iniciar nuevos proyectos, convendrá dialogar y llegar a acuerdos para evitar conflictos innecesarios.

Números de la suerte: 6, 18 y 24.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La recomendación será no sacar conclusiones apresuradas. En el plano sentimental, valorar las cualidades de la pareja y mantener una actitud más comprensiva ayudará a fortalecer la relación.

Números de la suerte: 22, 45 y 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El ambiente favorecerá las reuniones sociales y los nuevos contactos. Será una excelente oportunidad para conocer personas que podrían abrir puertas importantes en el futuro, mientras que los solteros tendrán opciones para encontrar el amor.

Números de la suerte: 20, 1 y 14.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El hogar ocupará un lugar prioritario. Resolver diferencias familiares y demostrar afecto mediante pequeños detalles permitirá recuperar la armonía y el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 4, 36 y 16.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será momento de dejar atrás los pensamientos negativos y concentrarse en el bienestar físico y mental. Escuchar consejos y aceptar algunas verdades ayudará a impulsar cambios positivos.

Números de la suerte: 9, 33 y 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La satisfacción laboral dependerá de dedicarse a actividades que realmente generen motivación. En el amor habrá buenas perspectivas, aunque primero será necesario ordenar las emociones y definir prioridades.

Números de la suerte: 8, 10 y 5.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los asuntos legales estarán bien aspectados, mientras que las diferencias familiares podrán resolverse con paciencia y diálogo. Mantener la calma será la mejor estrategia para conservar la armonía.

Números de la suerte: 8, 11 y 26.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será importante controlar el carácter y evitar responder impulsivamente. Alejarse de situaciones tensas y comunicarse con respeto permitirá evitar conflictos innecesarios.

Números de la suerte: 49, 13 y 1.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El momento será ideal para tomar la iniciativa y trabajar por los propios objetivos. Aunque la preocupación por el dinero esté presente, las perspectivas económicas mejorarán con el paso de los días.

Números de la suerte: 45, 31 y 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada favorecerá las gestiones importantes y la búsqueda de apoyo en personas de confianza. En el ámbito sentimental será conveniente reflexionar antes de tomar decisiones que puedan cambiar el rumbo de la relación.

Números de la suerte: 30, 4 y 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.