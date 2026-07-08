Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el jueves 9 de julio

Cada día, miles de personas participan en juegos de azar, arriesgando su dinero con combinaciones numéricas que, de ser correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

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Por esta razón, muchos esperan las recomendaciones de Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente fallecido en 2019, cuyo legado sigue vigente gracias a sus familiares, quienes mantienen actualizados a sus seguidores.

Para el jueves 9 de julio, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será un buen momento para dejar atrás las dudas, confiar más en las propias decisiones y dedicar tiempo a las personas y proyectos que realmente aportan bienestar.

Números de la suerte: 14, 29 y 55.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición permitirá reconocer qué relaciones merecen conservarse y cuáles ya cumplieron su ciclo. También será un excelente momento para disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Números de la suerte: 7, 18 y 60.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Expresar los sentimientos con claridad y prestar atención a los pequeños detalles fortalecerá las relaciones personales y abrirá nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 11, 33 y 47.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Establecer límites saludables y atender las propias necesidades permitirá construir relaciones más equilibradas y satisfactorias.

Números de la suerte: 5, 22 y 41.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Será una jornada ideal para bajar el ritmo y analizar qué desea realmente el corazón. La autoestima crecerá y también aumentará el atractivo personal, favoreciendo tanto la vida sentimental como los nuevos proyectos.

Números de la suerte: 9, 30 y 52.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El magnetismo personal estará en uno de sus mejores momentos. Habrá mayor seguridad para fortalecer relaciones basadas en la sinceridad y el compromiso.

Números de la suerte: 3, 26 y 48.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día invitará a observar las relaciones desde una perspectiva más realista. Resolver pequeños detalles pendientes ayudará a recuperar la armonía y la tranquilidad emocional.

Números de la suerte: 12, 38 y 50.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La influencia de Venus favorecerá la transformación de las emociones y permitirá fortalecer los vínculos afectivos mediante una comunicación más abierta y sincera.

Números de la suerte: 16, 27 y 59.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La estabilidad en las relaciones dependerá del compromiso y de la capacidad para expresar los sentimientos con madurez.

Números de la suerte: 8, 24 y 63.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La claridad emocional permitirá avanzar con mayor seguridad en el plano afectivo. Cada gesto tendrá un valor especial y fortalecerá los lazos con las personas más cercanas.

Números de la suerte: 10, 35 y 57.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un buen momento para revisar hábitos y actitudes que afectan las relaciones personales. Las soluciones llegarán de manera práctica y devolverán la tranquilidad que tanto se buscaba.

Números de la suerte: 4, 21 y 46.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Aprender a establecer límites saludables fortalecerá el amor propio y permitirá vivir relaciones más sanas.

Números de la suerte: 15, 32 y 58.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.