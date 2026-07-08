“Me golpearon”: el angustiante relato de Andrea Valdiri tras ser atacada en medio de protesta en La Guajira

La reconocida creadora de contenido, bailarina y empresaria barranquillera Andrea Valdiri denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de agresiones verbales y daños materiales en su vehículo. El incidente se registró mientras transitaba por la glorieta Francisco El Hombre en Riohacha, La Guajira, una zona que se encontraba bloqueada por manifestantes locales.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, el altercado se produjo cuando Valdiri, quien regresaba al país vía terrestre tras su visita a Venezuela, luego del terremoto que sacudió el país, intentó cruzar por una de las vías principales de la capital de La Guajira. El bloqueo vial estaba ocupado por un grupo de comerciantes informales que adelantaban una protesta debido a inconformidades con su reubicación en el mercado local.

Según las versiones que circulan en redes, el vehículo de la empresaria avanzó en medio de la concentración, lo que aparentemente provocó un roce o choque leve con uno de los de los manifestantes. Este hecho desencadenó que la multitud rodeara la camioneta para recriminar la acción de Valdiri.

Horas después del suceso, Valdiri utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para ofrecer su versión de los hechos. Visiblemente afectada, la influenciadora explicó que su presencia en el lugar se debió a las indicaciones de su GPS, la cual la guio por esa ruta con destino a Barranquilla.

“Le pregunté a un hombre si esa era la ruta para llegar a Barranquilla, explicándole el rol que estaba cumpliendo. El sujeto le dijo que podía pasar, pues el resto de personas accederían a abrirle camino”, relató la creadora de contenido.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la situación se tornó hostil al ser identificada por la multitud. “Se me viene un grupo de personas a insultarme (...). Me movieron la camioneta, me la rayaron, me golpearon”, afirmó en sus declaraciones, rechazando los reclamos ciudadanos que le exigían explicaciones sobre el destino de sus ayudas sociales. “La gente me grita a mí, me exige: ‘Claro, tú eres la que dona en Venezuela, ¿por qué no das las ayudas aquí?’. Yo no soy gobernadora, alcalde, soy una más del pueblo”, enfatizó.

Durante su descargo, la empresaria señaló que recibió insultos de índole política, asegurando que la tildaron de “abelardista” en oposición a otras corrientes politicas.

Hasta el momento, las autoridades de Riohacha, que debieron intervenir en el lugar para salvaguardar la integridad de la creadora de contenido y permitir el flujo de su vehículo, no han emitido un parte oficial o informe técnico que determine las responsabilidades del presunto choque inicial.

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Andrea Valdiri se ha consolidado como una de las figuras con mayor trafico en el entorno de redes sociales en Colombia, acumulando millones de seguidores gracias a su contenido de entretenimiento, coreografías y ayudas humanitarias.

Este episodio reabre la discusión en redes sobre los límites de las manifestaciones públicas. Finalmente, Valdiri concluyó su relato con imágenes de los enfrentamientos que sostuvo con los manifestantes en donde se observan los instantes de tensión en el que su automóvil es golpeado y la posterior ayuda de la policía.