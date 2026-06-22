Andrea Valdiri buscó la dirección del hombre que la insultó por su voto y lo encaró en video: “Quiero que salga y me lo diga”

Andrea Valdiri fue foco de reacciones y comentarios en redes sociales, luego de compartir un contenido en el que mostraba una decisión que tomó, precisamente, por el marco político que atravesaba el país.

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La bailarina fue atacada por un hombre, luego de revelar que daría su voto por Abelardo De La Espriella, quien ganó en el preconteo del pasado 21 de junio.

“Mi voto es una decisión personal y respeto la de cada quien. No le digo a nadie por quién votar. Solo los invito a participar, ejercer su derecho al voto y respetar las opiniones de los demás. La democracia se construye participando”, dijo en aquel instante.

Sin embargo, Valdiri expuso que un usuario la insultó y se metió con sus hijas, lo que despertó una furia interna que la llevó a buscar la dirección del joven para encararlo. La creadora de contenido no lo pensó y llegó a la vivienda, esperando respuestas.

Andrea Valdiri Foto: x

“A veces las personas olvidan que detrás de una pantalla hay seres humanos. El respeto siempre será el camino. Y al final, te busqué y te encontré”, escribió.

“Me estoy tomando un cafecito para cogerla suave, y me conseguí la dirección del muchachito. Me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, dijo en el clip que publicó.

No obstante, con acompañantes, la influencer se dirigió a la vivienda del hombre y lo confrontó, pidiéndole explicaciones por las palabras que usó para referirse a sus hijas.

“Yo hago esto como un llamado y lo digo con mucho cariño: a mí a veces me resbala cuando me atacan, pero hay cosas que no puedo tolerar, porque me parece el colmo que se estén metiendo con los hijos de uno, machi. Métete con lo que sea, menos con mis hijas… Me vuelvo una tigresa, una leona y se me sale el barrio. Quiero que ese niño aprenda que uno no puede ir por la vida escribiéndole a gente que ni conoce y estar amenazando o hablando mal a las personas”, comentó.

Al llegar al sitio, Andrea Valdiri fue recibida por dos mujeres, quienes intentaron disculparse con ella por el asunto en redes sociales. Sin embargo, ella insistió en que quería hablar cara a cara con el sujeto.

“Que me diga en la cara que soy una malp%$&. Yo estoy grabando y todo, yo vengo en buena onda. Yo no ando haciéndole daño a nadie, quiero que salga y me lo diga… él tiene que pedir la disculpa. Yo vengo a hacer las cosas legal”, señaló.

Cuando vio al joven, le dijo: “Te encontré, Johan. ¿Tienes algo para decirme?”.

Las familiares del hombre pidieron que no las grabara, a lo que ella respondió tajante: “Me dijo malpa&%$ a mí y a mis hijas, entonces, ¿tú crees que a mí me va a importar que salgas ahí con tu imagen? Un hombre tiene que ser responsable de sus actos”.

Al final del post, la empresaria dijo que tomaría acciones legales contra el hombre, porque quería dar una lección que fuera más allá de la pantalla y sirviera a todos los que creen que pueden insultar sin razón.

“Yo a ti te voy a poner una denuncia, necesito que me regales tu cédula, porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea. Yo soy de armas tomar; eres un hombre y un adulto. Esta es enseñanza para la vida. Te encontré, te lo dije”, afirmó.