Andrea Valdiri rifa lujoso apartamento en Barranquilla y 100 millones de pesos: así se los puede ganar

Andrea Valdiri vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por una dinámica con la que prometió entregar un lujoso apartamento ubicado en Barranquilla junto con un premio adicional de 100 millones de pesos.

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La creadora de contenido compartió un video en el que presentó cada uno de los espacios del inmueble y explicó la mecánica con la que uno de sus seguidores podría convertirse en el ganador.

Valdiri abrió el anuncio con un mensaje dirigido a quienes han visto la vivienda propia como una meta difícil de alcanzar. “Machi, ¿cuánto tiempo duras trabajando para pagar un apartamento que ni siquiera termina de ser tuyo? Yo también pasé por ahí, hermana, así que hoy te muestro que eso puede cambiar para uno de ustedes”, expresó.

En el recorrido que mostró en su publicación, la influenciadora enseñó detalles del apartamento y destacó que se encuentra completamente amoblado y ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla.

Andrea Valdiri Foto: x

Durante el video fue describiendo cada espacio del inmueble. Sobre la habitación principal comentó que se trata de “un espacio acogedor con cama doble, televisión y una ventana superamplia”. También mostró una segunda habitación que tiene una decoración en tonos suaves y está equipada con dos camas individuales y un amplio clóset.

La creadora también señaló que el apartamento tiene dos baños y que ambos estarían dotados con kits de aseo personal completamente equipados. Sin embargo, dejó claro que el premio no se limita únicamente al inmueble.

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“Pero eso no es todo, Machi, viene acompañado con lo que todos necesitan para arrancar de verdad”, afirmó antes de revelar que el ganador también recibirá 100 millones de pesos, una suma que aumentó el interés alrededor de la dinámica y multiplicó las reacciones entre sus seguidores.

Según explicó, quienes quieran participar deberán adquirir una suscripción a su calendario.

“El apartamento de tus sueños a un solo kit. Suscríbete al calendario por tan solo 25.000 pesitos y recibe 10 códigos”, señaló en el video, dando a entender que esos códigos harán parte de la mecánica para elegir al ganador.

Aunque en la publicación no profundizó en todos los términos del proceso, sí dejó claro que la participación estará relacionada con los códigos entregados a quienes se inscriban.

De acuerdo con la descripción compartida junto al anuncio, el resultado se dará a conocer el próximo 24 de julio. Mientras tanto, el sorteo del apartamento amoblado y los 100 millones de pesos continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.