Así fue la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri y el lujoso regalo que recibió

En la noche del viernes, 13 de marzo, se llevó a cabo la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, la hija mayor de la influenciadora y empresaria Andrea Valdiri.

El evento, celebrado en La Serrezuela de Cartagena, recibió aproximadamente a 150 invitados, entre los que se incluyeron algunas de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento, además de familiares y allegados de la homenajeada y su mamá.

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A lo largo de la velada, los asistentes compartieron algunos detalles de lo que fue el evento, mostrando cada uno de los lujos preparados para ‘las 15 primaveras’ de Isabella, quien en días pasados habló con sus seguidores sobre la emoción que sentía por la llegada de este gran día.

Por medio de trompetas se marcó el ingreso de Isabella y su familia, quienes lucieron elegantes vestidos acompañados de costosos accesorios que llamaron la atención de millones de personas en internet que se conectaron a las transmisiones en vivo.

Posteriormente, la cumpleañera interpretó una canción en violín, demostrando las habilidades que ha adquirido a lo largo de los últimos años, pues desde su infancia ha mostrado su amor y pasión por el arte y la música.

Luego de bailar la respectiva pieza de vals y ser acompañada por varias mujeres en el escenario, Isabella escuchó las palabras de Andrea Valdiri, quien, en medio de la emoción y la nostalgia, conmovió a los asistentes con su discurso, en el que expresó la importancia de su hija mayor en su vida y cómo ha sido una motivación para trabajar y ser una mejor persona.

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Estas fueron las palabras de Isabella Valdiri a sus invitados de su fiesta de cumpleaños

Frente a una pantalla gigante, Isabella tomó el micrófono y, sin ocultar sus nervios, se mostró agradecida con sus invitados y con las personas que la han venido apoyando.

“Los que me conocen saben que yo soy así. Primero que todo, gracias por estar aquí, voy a llorar. Gracias a todos por demostrarme que valgo la pena. Hay veces que estoy superdesmotivada, pero ustedes siempre están para darme su granito de arena y nada, muchas gracias por venir”.

Esto generó miles de reacciones en redes sociales y sus seguidores no dudaron en felicitarla en su fecha especial.

“A esta niña se le ve la nobleza, es divina”; “Qué humildad, muy bonita. Felicitaciones”; “Isa es hermosa”; “Qué preciosa se ve, feliz cumpleaños” y “Isa expresa mucha humildad”, son algunas de las palabras que se leen.

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El costoso regalo que recibió la hija de Andrea Valdiri

Uno de los momentos que se volvió viral en redes sociales fue cuando Isabella recibió el regalo principal de la fiesta, pues aunque con anterioridad su madre le entregó algunas joyas de lujo, dejó para el final un inesperado detalle.

Tras una cuenta regresiva, Andrea Valdiri hizo la entrega de un Mini Cooper último modelo para Isabella, un vehículo que está disponible en el mercado a partir de 170 millones de pesos colombianos.