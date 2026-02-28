Andrea Valdiri acaparó titulares y conversación en redes sociales luego del impacto que causó el anuncio de su ruptura con Felipe Saruma. La decisión de poner fin a su matrimonio generó una avalancha de reacciones entre seguidores y usuarios, que no tardaron en opinar sobre la separación de la creadora de contenido barranquillera y el influencer bumangués.

Según trascendió, los dos creadores de contenido habrían cerrado este capítulo en un ambiente de respeto y cordialidad. Aunque la relación sentimental llegó a su fin, ambos optaron por mantener su alianza laboral, continuando con proyectos, grabaciones y publicaciones conjuntas, dejando ver que conservaron una relación amistosa y profesional.

Sin embargo, tiempo después, Andrea Valdiri y Felipe Saruma reaccionaron en particular a entrevistas y espacios donde les mencionaban el nombre del otro. La barranquillera era tajante, mientras que el santandereano evitaba entrar en detalles.

Felipe Saruma llega a la política: se anuncia su candidatura al Congreso

De hecho, recientemente, el influencer llamó la atención de los curiosos con una incómoda situación que pasó en una entrevista. El famoso dialogó con un medio nacional, el cual le preguntó por su trayectoria y su trabajo en redes sociales.

No obstante, la charla dio un giro inesperado, luego de que uno de los hombres indagara acerca del aspecto íntimo que vivió Saruma con la modelo. La interrogante se basó en cuántas veces hacía el amor con Valdiri, a lo que su cara cambió totalmente.

El creador de contenido abrió su boca ante la sorpresa, frenando cualquier tema que involucrara política y amor. En sus declaraciones, reafirmó que era algo personal y privado, que no tocaría en este tipo de espacios.

“Yo creo que es un tema muy personal. Le quedaría mal a un hombre estar hablando de lo que pasó con una persona que en su momento quiso demasiado. Es un tema íntimo y no vamos a responder esto”, comentó en los micrófonos.