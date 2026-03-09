Felipe Saruma envió mensaje tras no lograr una curul en la Cámara de Representantes: “Fue impresionante”

Andrés Felipe Camargo, más conocido como Felipe Saruma, fue uno de los influenciadores que buscó llegar al Congreso en las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

Saruma aspiró a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico con el aval del partido Cambio Radical. Pese a recibir más de 44.075 votos, no logró obtener la curul.

Tras la derrota, el excandidato publicó un video en Instagram en el que felicitó a sus compañeros de lista que sí lograron llegar a la Cámara.

“Más de cuarenta y cuatro mil votos. Lo que pasó ayer para mí fue impresionante. Fue una completa ganancia. A pesar de que no pudimos entrar, quiero felicitar a mis compañeros del equipo, que sé que harán un trabajo magnífico”, dijo inicialmente.

Posteriormente, señaló que seguirá trabajando por el tema de la salud mental.

“Este trabajo de la salud mental, de ponerla como prioridad, no termina acá; apenas comienza. Y vamos a seguir trabajando para que en el Atlántico, en Colombia, eso se tome como una prioridad”, expresó.

“No será desde el Congreso, pero estoy seguro de que lo vamos a hacer desde nuestro espacio. Me llevo un muy buen sabor de boca. Fue una experiencia muy bonita, sentir el cariño de la gente”, añadió.

El creador de contenido Felipe Saruma no logró una curul en la Cámara de Representates. Foto: Foto tomada del Instagram de Felipe Saruma

Varios partidos políticos apostaron por influenciadores y personas reconocidas públicamente.

Uno de los ganadores fue Walter Rodríguez, más conocido como Wally, quien en redes sociales ha sido activista del petrismo y ha defendido a capa y espada este Gobierno.

Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, también es nueva congresista de Colombia. Esta mujer era la segunda en la lista cerrada y, gracias a esto, hará parte de la Cámara de Representantes por Bogotá.

Daniel Mauricio Monroy y Hernán Muriel Pérez, quienes también han hecho activismo para defender al Gobierno Petro, estarán en el Congreso de la República e incluso han superado a grandes figuras que tiene el mismo petrismo, dejando en claro que su apuesta a través de redes sociales ha dejado resultados importantes.

Pero el Pacto Histórico no fue el único que le apostó a influencers, ya que otra de las grandes sorpresas fue Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como Elefante Blanco, quien con 34 años se convirtió en nuevo senador de la República.

Además, JP Hernández, quien en el periodo pasado llegó al Senado gracias al trabajo que hizo en redes sociales, volverá a estar presente y fue el más votado de Alianza Verde.

Pero también estuvieron los influencers a los que no les fue tan bien y se terminaron quemando. Entre ellos estuvieron Hannah Escobar, conocida como Miss Melindres; Edwin Javier Brito García, el llamado Pechy Player; Rawdy Reales Rois y la exseñorita Colombia Laura Gallego Solís.