Confidenciales

Felipe Saruma llega a la política: se anuncia su candidatura al Congreso

El reconocido influenciador aspirará al Congreso de la mano de Cambio Radical.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 7:45 p. m.
Felipe Saruma.
Felipe Saruma. | Foto: Tomado de la cuenta de Instagram de Felipe Saruma.

El reconocido influenciador colombiano, Felipe Saruma, se sumó a la lista de competidores para llegar al Congreso de la República en 2026.

Cambio Radical anunció este 5 de diciembre su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico.

El partido político lo definió como un empresario digital de 26 años que “representa la renovación que hoy necesita Colombia”.

Contexto: Cambio Radical presentó su lista al Senado; Germán Vargas Lleras no está entre los aspirantes

Se indicó que es un joven que, desde los 12 años, convirtió lo digital en una “plataforma de progreso, construyendo con disciplina y visión un modelo de emprendimiento que inspira a millones”.

Con más de 26 millones de seguidores, premios internacionales y una trayectoria forjada desde la resiliencia, llega como un líder fresco, preparado y cercano, capaz de entender el territorio, conectar con la gente y abrir caminos de oportunidad para todos los colombianos”, agregó el partido político en un comunicado de prensa.

Felipe SarumacongresoCambio Radical

