Confidenciales
Felipe Saruma llega a la política: se anuncia su candidatura al Congreso
El reconocido influenciador aspirará al Congreso de la mano de Cambio Radical.
El reconocido influenciador colombiano, Felipe Saruma, se sumó a la lista de competidores para llegar al Congreso de la República en 2026.
Cambio Radical anunció este 5 de diciembre su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico.
El partido político lo definió como un empresario digital de 26 años que “representa la renovación que hoy necesita Colombia”.
Se indicó que es un joven que, desde los 12 años, convirtió lo digital en una “plataforma de progreso, construyendo con disciplina y visión un modelo de emprendimiento que inspira a millones”.
“Con más de 26 millones de seguidores, premios internacionales y una trayectoria forjada desde la resiliencia, llega como un líder fresco, preparado y cercano, capaz de entender el territorio, conectar con la gente y abrir caminos de oportunidad para todos los colombianos”, agregó el partido político en un comunicado de prensa.