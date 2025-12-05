Felipe Saruma llega a la política: se anuncia su candidatura al Congreso

El reconocido influenciador colombiano, Felipe Saruma, se sumó a la lista de competidores para llegar al Congreso de la República en 2026.

Cambio Radical anunció este 5 de diciembre su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico.

El partido político lo definió como un empresario digital de 26 años que “representa la renovación que hoy necesita Colombia”.

Se indicó que es un joven que, desde los 12 años, convirtió lo digital en una “plataforma de progreso, construyendo con disciplina y visión un modelo de emprendimiento que inspira a millones”.