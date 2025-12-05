Cambio Radical presentó su lista al Senado; Germán Vargas Lleras no está entre los aspirantes

El 8 de diciembre vence el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas al Senado y la Cámara de Representantes, por lo que se están dando a conocer los nombres de los aspirantes.

Por esa razón, Cambio Radical presentó su lista al Senado y quedó claro que Germán Vargas Lleras no participará en las elecciones legislativas que se harán el 8 de marzo de 2026.

En las últimas semanas se había especulado sobre la posibilidad de que el exvicepresidente fuera la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical y se hicieron varias reuniones para explorar ese tema. Sin embargo, ya quedó totalmente descartado y en el número uno en el tarjetón estará el actual senador, Carlos Fernando Motoa.

Por ahora, se desconocen las razones por las cuales Germán Vargas Lleras no estará en esta contienda electoral, pero no está descartado que pueda estar en las presidenciales ya que tiene plazo hasta febrero del próximo año para tomar una decisión.

Desde el partido le han hecho varios llamados para que ingrese a la contienda presidencial al considerar que es la persona que cuenta con más preparación para llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

No obstante, Vargas Lleras ha sido prudente y no ha hecho referencia en público a estos temas políticos y se desconoce la decisión que vaya a tomar en las próximas semanas.

Reunión de bancada de Cambio Radical. | Foto: Cortesía Cambio Radical / A.P.I.

Cambio Radical deberá anunciar en los próximos días si participará en la consulta interpartidista que se hará ese mismo 8 de marzo para definir un candidato único de centro y centroderecha, propuesta en la que se ha venido trabajando en los últimos meses.

El exvicepresidente ha hecho llamados a la unidad y ha sostenido diálogos con los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria con la finalidad de buscar acuerdos en esa materia.

La colectividad aseguró que además de Motoa, también estarán en la lista los actuales congresistas Carlos Mario Farelo, Didier Lobo Chinchilla, Lina María Garrido Martín, José Luis Pérez, Édgar Jesús Díaz, Gersel Luis Pérez.