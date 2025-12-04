Suscribirse

Política

Julio César Triana le cantó la tabla al presidente Petro y lo desmintió por situación con Fuerzas Militares

El representante de Cambio Radical publicó una investigación que deja mal parado al mandatario colombiano.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.
Julio César Triana, Gustavo Petro Fuerzas Militares
Julio César Triana y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

En reiteradas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha dicho que su gobierno es el que más ha invertido en las Fuerzas Militares para luchar contra los grupos criminales.

De hecho, en el más reciente consejo de ministros, volvió a expresar lo mismo y por esa razón, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, hizo una investigación para determinar si lo dicho por el mandatario es cierto.

El congresista encontró que el gobierno del presidente Gustavo Petro es el que menos ha invertido en armamento en los últimos 20 años, por lo que cree que el mandatario les está mintiendo a los colombianos cuando afirma que es el que más ha protegido a la Fuerza Pública.

Contexto: Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

“Hasta 2024 este gobierno solo había adquirido siete elementos de armamento (cuatro vehículos de combate y tres drones), mientras que gobiernos anteriores compraban entre 250 y 850 en promedio”, detalló Triana.

Desmienten a Gustavo Petro y revelan una preocupante cifra

Agregó: “Esto representa una caída del 97 % en un país que enfrenta más de 20 estructuras armadas. Y mientras el Gobierno solo compró tres drones en lo que va de mandato, los grupos armados realizaron 367 ataques con drones entre 2024 y noviembre de 2025″.

Información revelada por Julio César Triana.
Información revelada por Julio César Triana. | Foto: Julio César Triana.

Triana, uno de los mayores opositores del Gobierno Petro, aseguró que también hay negligencia del Ejecutivo para garantizar el mantenimiento de los helicópteros MI-17 “que hoy están en tierra y fuera de operación”.

Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento. | Foto: Prensa Julio César Triana.

El congresista también denunció que, con base en una respuesta del Ministerio de Defensa, la presencia de grupos criminales ha aumentado significativamente en todo el territorio nacional.

“Esta cifra es alarmante porque en el 2022 se advertía que había presencia de guerrilla y grupos disidentes en 230 municipios y se decía que tenía el control territorial, pero actualmente son 809 municipios donde están reclutando, extorsionando y secuestrando”.

Contexto: Cambio Radical presentó su lista a la Cámara por el Huila: Julio César Triana será la cabeza de lista

Para el legislador del departamento del Huila, esa cifra es preocupante de cara a las elecciones de 2026, porque el reto en materia de seguridad será muy grande, ya que la expansión de los delincuentes se ha dado por todo el país.

En la entrevista con SEMANA, Triana también habló del aterrizaje de Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil.

“Pretender nombrar a Alfredo Saade como embajador en Brasil es una falta de respeto con el país. Hablamos de alguien que no tiene idea de diplomacia y que aquí en Colombia no bajó a la oposición de corruptos, paramilitares y enemigos del cambio. Las embajadas usadas como refugios para pagar favores”, finalizó.

Recientemente, Cambio Radical anunció que Julio César Triana encabezará la lista a la Cámara por el departamento del Huila.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo ataque de EE.UU. a presunta narcolancha en el Pacífico: hay cuatro muertos

2. Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

3. Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

4. La dura advertencia de minDefensa sobre la relación entre EE. UU. y Colombia: “Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”

5. Brilló en Millonarios y ahora sería contratación estelar, junto a James Rodríguez, en Pumas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

julio césar trianaGustavo PetroFuerzas Militares

Noticias Destacadas

El funcionario rechazó esta nueva situación que enfrenta junto a su familia

Armando Benedetti denuncia que Sura les canceló la póliza a él y su familia: “No tenemos acceso a la medicina prepagada. Eso es discriminación”

Julio César Triana, Gustavo Petro Fuerzas Militares

Julio César Triana le cantó la tabla al presidente Petro y lo desmintió por situación con Fuerzas Militares

Redacción Semana
Gustavo Petro, Donald Trump

Petro desafió a Trump y reveló cuándo despertará el jaguar: orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.