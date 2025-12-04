Julio César Triana le cantó la tabla al presidente Petro y lo desmintió por situación con Fuerzas Militares

En reiteradas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha dicho que su gobierno es el que más ha invertido en las Fuerzas Militares para luchar contra los grupos criminales.

De hecho, en el más reciente consejo de ministros, volvió a expresar lo mismo y por esa razón, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, hizo una investigación para determinar si lo dicho por el mandatario es cierto.

El congresista encontró que el gobierno del presidente Gustavo Petro es el que menos ha invertido en armamento en los últimos 20 años, por lo que cree que el mandatario les está mintiendo a los colombianos cuando afirma que es el que más ha protegido a la Fuerza Pública.

“Hasta 2024 este gobierno solo había adquirido siete elementos de armamento (cuatro vehículos de combate y tres drones), mientras que gobiernos anteriores compraban entre 250 y 850 en promedio”, detalló Triana.

Agregó: “Esto representa una caída del 97 % en un país que enfrenta más de 20 estructuras armadas. Y mientras el Gobierno solo compró tres drones en lo que va de mandato, los grupos armados realizaron 367 ataques con drones entre 2024 y noviembre de 2025″.

Triana, uno de los mayores opositores del Gobierno Petro, aseguró que también hay negligencia del Ejecutivo para garantizar el mantenimiento de los helicópteros MI-17 “que hoy están en tierra y fuera de operación”.

El congresista también denunció que, con base en una respuesta del Ministerio de Defensa, la presencia de grupos criminales ha aumentado significativamente en todo el territorio nacional.

“Esta cifra es alarmante porque en el 2022 se advertía que había presencia de guerrilla y grupos disidentes en 230 municipios y se decía que tenía el control territorial, pero actualmente son 809 municipios donde están reclutando, extorsionando y secuestrando”.

Para el legislador del departamento del Huila, esa cifra es preocupante de cara a las elecciones de 2026, porque el reto en materia de seguridad será muy grande, ya que la expansión de los delincuentes se ha dado por todo el país.

En la entrevista con SEMANA, Triana también habló del aterrizaje de Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil.

“Pretender nombrar a Alfredo Saade como embajador en Brasil es una falta de respeto con el país. Hablamos de alguien que no tiene idea de diplomacia y que aquí en Colombia no bajó a la oposición de corruptos, paramilitares y enemigos del cambio. Las embajadas usadas como refugios para pagar favores”, finalizó.