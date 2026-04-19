Durante el gobierno de Gustavo Petro se han abierto 10 nuevas embajadas en el mundo que han costado más de $17 mil millones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido uno de los que más embajadas ha abierto en lo que va de su mandato.

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Según información recopilada por el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han abierto 10 nuevas embajadas en todo el mundo.

Dos de ellas fueron abiertas en el 2024, mientras que otras 8 en el 2025, lo que representaría un costo para los colombianos cercano a los 17.561 millones de pesos.

La embajada de Arabia Saudita ha generado polémica por su alto costo y una piscina con la que cuenta. Foto: Foto compartida en la cuenta de X del presidente Gustavo Petro

Las 10 embajadas que se han abierto son:

1. Barbados.

2. Guyana.

3. Haití.

4. Etiopía.

5. Senegal.

6. Arabia Saudita.

7. Nueva Zelanda.

8. Qatar.

9. República Checa.

10. Rumanía.

El representante a la Cámara Julio César Triana reveló los datos. Foto: Paula López

Triana reveló que Petro también abrió 3 nuevos consulados, que tendrían un valor de 2.257 millones de pesos. Y solo la instalación de dichas oficinas le ha costado al país 19.513 millones de pesos.

El hecho de que el Gobierno haya decidido abrir estas embajadas ha sido cuestionado por algunos sectores, especialmente por el alto costo. De hecho, en 2024, cuando se anunció la ampliación de planta de la Cancillería para cumplir estos requerimientos, hubo críticas de algunos sectores.

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Cuando se firmó el Decreto 1882 de 2023, se estimó que la apertura de esas 10 nuevas embajadas que se proyectaron podrían costar 51.374 millones de pesos anuales en sueldos, tras un derecho de petición que le entregó la propia Cancillería al periodista Melquisedec Torres.

Otro dato que encontró Triana es que con corte a diciembre de 2025, solo el 22 % de los embajadores de Colombia eran de carrera diplomática, mientras que el 55 % correspondían a nombramientos de libre designación del presidente.

Esa ha sido otra polémica que se ha generado durante el Gobierno Petro, pues el mandatario prometió que esos cargos estarían destinados a funcionarios de carrera y no a políticos.

La vicepresidenta Francia Márquez ha viajado a África para abrir algunas de estas nuevas embajadas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Las embajadas y consulados no pueden seguir siendo el botín de los amigos de la clase política. Vamos a fortalecer la carrera diplomática y a nombrar a funcionarios de carrera, con mérito y conocimiento, para representar a Colombia ante el mundo”, afirmó Petro en la campaña de 2022 antes de llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, lo que se ha visto a lo largo de su periodo es que varias de las embajadas, especialmente las más relevantes, han sido para algunos miembros de su círculo político cercano.

Por su parte, la tarea de abrir nuevas embajadas y oficinas diplomáticas ha sido adelantada por la vicepresidenta Francia Márquez, especialmente a África en viajes que ha hecho a ese continente, lo cual también ha sido criticado por algunos sectores.