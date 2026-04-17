Petro estuvo casi un año fuera del país en su mandato; se gastó 4.500 salarios mínimos: “Posa de humilde, pero se extralimita”

El presidente Gustavo Petro está siendo duramente criticado por el nuevo viaje que está haciendo a España, mientras que en el país las cosas no van muy bien y faltan cada vez menos días para las elecciones de 2026.

En medio de este nuevo destino, Julio César Triana, representante a la Cámara, habló en El Debate de SEMANA y dejó en evidencia la cantidad de viajes del jefe de Estado y la millonaria suma que el Gobierno ha gastado para los traslados.

“Pudimos determinar que este viaje a España es el número 65 del presidente y, con esto, ha estado nueve meses por fuera del país, si es que se suman todos los días, que son alrededor de 276″, señaló.

Presidente Gustavo Petro y el avión presidencial. Foto: SEMANA

Este tiempo puede crecer dependiendo del periodo que Petro esté en la nación europea o si realiza más viajes de aquí a que termine su periodo presidencial el próximo 7 de agosto.

Triana cuestionó que pese a la cantidad de salidas, muy pocas fueron realmente beneficiosas para Colombia. “Hemos evidenciado es activismo internacional en cada viaje, eso es lo que hace Petro”, manifestó.

Además, el representante también denunció que todos estos viajes han costado alrededor de 9.000 millones de pesos al Estado colombiano, lo que podría traducirse en 4.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, incluyendo el auxilio de transporte.

“Hoy podemos mirar a los colombianos y hacerles una pregunta: un país que está con un déficit, un gobierno que pide al Congreso tramitar reformas tributarias, ¿es justo que esté invirtiendo esto en los viajes del presidente?”, comentó.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En su denuncia, Triana criticó que se han creado diez embajadas y tres consulados, pero no se han tenido logros específicos y que sean positivos para Colombia.

Incluso, sostuvo que esto solo ha servido para “pagar favores políticos” y saciar el “apetito burocrático” que tiene el Gobierno Petro. “Muy mal parada queda la Cancillería después de esto”, expresó.

Pese a la polémica por millonarios viajes, Petro llegó a Barcelona para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia

“Fue un Ministerio gris, al servicio de la politiquería y que tuvo el descaro de invertir más de 9.000 millones de pesos en los viajes del presidente sin un logro para mostrar”, añadió.

Sobre una posible comparación en cuanto a los traslados de otros mandatarios, el militante del Partido Cambio Radical afirmó que si bien otros presidentes pudieron hacer un número de viajes parecidos, la diferencia radica en las consecuencias positivas que estos desencadenaron para el país.

“Yo creo que aquí es evidente que otros gobiernos lo han hecho, pero han traído logros para Colombia. En cambio, los viajes que uno evidencia de Petro han sido solamente para mostrar la carga ideológica y el activismo que tanto le gusta practicar”, apuntó.

En cuanto a los gastos, Triana advirtió que los valores pueden ser mucho mayores teniendo en cuenta que solo se basa en los desplazamientos del jefe de Estado colombiano, mas no se tiene presente la información de las comitivas que lo acompañan.

“Los viajes del presidente han girado en torno a sus discursos políticos, a sus líneas de pensamiento. (...) ¿Cuál ha sido el plan de austeridad del gobierno?”, cuestionó.