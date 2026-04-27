Gustavo Bolívar dice que le escribió a Petro tras indirecta que él le hizo por sus casas en Miami: “Se utiliza mucho el chisme”

Gustavo Bolívar, libretista y exintegrante del Gobierno, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, Bolívar dijo que sí es cierto lo dicho por Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, cuando en SEMANA dijo que al presidente, Gustavo Petro, le llevan mucha desinformación para “envenenarlo”, es decir, para colocar al jefe de Estado en contra de personas específicas.

En SEMANA, Angie Rodríguez consideró que hay una red de difamadores que le dicen mentiras al jefe de Estado y él las cree. Por ejemplo, dijo ella, la llegaron a llamar reina del fentanillo, la señalaron de contrabandista y hasta la relacionaron con paramilitares. Y, lo peor, dijo ella, es que el jefe de Estado muchas veces cree y termina “envenenado” contra personas que le han sido fieles.

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“Me encuentro con que le dicen al presidente que yo tenía alianzas con los paramilitares, que yo era la reina del fentanilo, que yo era una contrabandista y que yo manejaba el puerto de Buenaventura”, manifestó la exdirectora del Dapre.

De acuerdo con la funcionaria, se trata de un grupo de cerca de 20 personas, que incluyen a Guerrero, Moreno y Carrillo. Esta lista, cuenta en SEMANA, está en poder de las autoridades. “Que yo era contrabandista, tenía alianzas con los paramilitares y temas que eran ilógicos. Le dije que me presente las pruebas para denunciar. Que si él no denunciaba, yo sí lo iba a hacer. No iba a permitir una falta de respeto y que me expongan en ese nivel. En Colombia lo matan a uno por temas menores”, agregó.

Sobre el particular, Gustavo Bolívar, que estuvo en el corazón del gobierno, en lo más profundo de las decisiones de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Gustavo Petro, respondió: “En esa parte le doy la razón porque es una guerra de poder. La política es una guerra de poder y si uno tiene la Presidencia de ahí pueden emanar otros poderes. La gente quiere bajar a uno, subir a otro y se utiliza mucho el chisme. Eso sí se lo digo, completamente. A mí me han inventado (chismes)”.

“Yo un día estaba, hace poco, y el presidente dice: ‘Es que alguien por mantener sus casas en Miami fue y habló con el Gobierno de Estados Unidos’. Yo dije: ‘¿quién más del gobierno tiene propiedades en Estados Unidos, seré yo, maestro?’. Le escribí al presidente. ‘No me siento aludido, pero según sus palabras, alguien le contó que yo he ido a hablar con el gobierno de Estados Unidos’. Lo digo aquí en cámara y si algún representante o senador en Estados Unidos sabe que yo he ido a Washington a hablar, que lo diga", agregó Gustavo Bolívar.

“Nunca he ido a Washington. La última vez que fui a Washington fue durante el estallido social que fui a hablar con el presidente de de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, un representante de la Cámara para ir a hacer las denuncias de los abusos policiales. De resto, no he vuelto a Washington. Alguien alguien fue y le dijo: ‘eso fue a Bolívar que por ahí fue a decir...’. Nunca, primero que he sido muy leal, creo que la persona más leal, pero en eso le halló el punto”, agregó, al insistir en que Angie Rodríguez tiene razón en ese sentido.

“Hay gente interesada en hacerle daño a uno, entonces van y le dicen una cosa y la otra y de pronto Petro cree. A veces él cree, o sea, lo ve lógico y puede creer, pero después es que se viene a dar cuenta que no, que los desleales son otros”, puntualizó sobre el particular.

Vea aquí sus declaraciones sobre el particular: