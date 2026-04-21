“Alianzas con paramilitares, reina del fentanilo y contrabandista”: la versión sobre Angie Rodríguez que llegó a oídos de Petro

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, rompió el silencio en una explosiva entrevista en SEMANA, donde aseguró que dentro de la Casa de Nariño la habrían intentado difamar a través de rumores que llegaron al presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Rodríguez, la forma en la que opera una presunta red criminal en el Gobierno de Gustavo Petro —en la que involucra a Raúl Moreno, jefe de despacho; a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y Juliana Guerrero— es metiéndole “cuentos y temas para distraerlo y alejarlo de las personas”.

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“Me encuentro con que le dicen al presidente que yo tenía alianzas con los paramilitares, que yo era la reina del fentanilo, que yo era una contrabandista y que yo manejaba el puerto de Buenaventura”, manifestó la exdirectora del Dapre.

De acuerdo con la funcionaria, se trata de un grupo de cerca de 20 personas, que incluyen a Guerrero, Moreno y Carrillo. Esta lista, cuenta en SEMANA, está en poder de las autoridades.

“Le entregué a las autoridades los nombres específicos para que ellos investiguen”, agregó.

El día que renuncia al Dapre, el mismo presidente le dijo que había recibido dicha información.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

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“Que yo era contrabandista, tenía alianzas con los paramilitares y temas que eran ilógicos. Le dije que me presente las pruebas para denunciar. Que si él no denunciaba, yo sí lo iba a hacer. No iba a permitir una falta de respeto y que me expongan en ese nivel. En Colombia lo matan a uno por temas menores”, agregó.

Y concluyó: “Ellos querían alejarme del presidente porque era una persona incómoda que no permitía que ellos pudieran ejecutar sus intereses oscuros”.

En SEMANA, Rodríguez rompe el silencio y expone la forma en la que la Casa de Nariño opera, bajo el mando de un grupo cerrado de funcionarios que le hablan al oído al mandatario.