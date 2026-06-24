Sofía Petro no se quedó callada y aclaró si abandonaría el país tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Lo responderé”

El debate político en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia ha estado acompañado de múltiples controversias en redes sociales, donde las discusiones han puesto en evidencia la profunda división de opiniones que existe actualmente en el país.

Frente a este panorama, Sofía Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer, se ha consolidado como una de las figuras públicas más activas en las plataformas digitales y, por ende, en una de las más comentadas y criticadas por parte de algunos sectores afines a la derecha.

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Ante los constantes mensajes recibidos en los últimos días, la joven optó por aclarar las dudas de algunos usuarios que le han preguntado con insistencia cuándo dejaría el país tras la victoria de Abelardo De La Espriella, haciendo referencia a una presunta afirmación que ella misma habría realizado antes de que se conocieran los resultados de la jornada electoral.

En primer lugar, Sofía Petro aprovechó la publicación para desmentir los rumores que han circulado en redes sociales sobre una supuesta promesa de abandonar Colombia si la derecha llegaba al poder. Según explicó, se trata de una información falsa que se ha difundido ampliamente en las diferentes plataformas.

“Me ha llegado una ola masiva de este tipo de comentarios y lo responderé una sola vez. Querida, lamento informarte que caíste en una noticia falsa”, respondió a una usuaria que le preguntó a qué hora tenía programado su vuelo.

El presidente Gustavo Petro salió a votar en compañía de sus hijas Sofía y Antonella el 21 de junio de 2026 Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Luego, mostró algunas capturas de la noticia falsa que se ha difundido con su rostro y citas textuales inventadas, motivo por el que insistió en la importancia de contrastar la información con fuentes verificadas y evitar caer en contenidos engañosos, particularmente en momentos de alta tensión y polarización política.

“Probablemente, viste este tipo de titulares. Nunca he dicho esto. Probablemente, no sea la única noticia falsa que has consumido en esta campaña que ha estado llena de mentiras. Gente, por favor, no pueden ustedes ver la foto de una persona y unas comillas y asumir que eso que está allí es verdad”, recalcó Sofía Petro en su publicación.

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Por otro lado, lamentó que las diferencias ideológicas den lugar a mensajes que buscan excluir a quienes piensan distinto, promoviendo la idea de que determinadas personas deberían abandonar el país o no son bienvenidas únicamente por expresar opiniones contrarias.

“En el fondo, siento que este tipo de comentarios también vienen del deseo profundo de no compartir el país con las personas que votaron diferente a ustedes o que piensan diferente de ustedes. Pero ya pasaron las elecciones, es 23 de junio y todos seguimos siendo colombianos y Colombia sigue siendo la casa de todos”, concluyó, no sin antes enviar un mensaje directo a De La Espriella, destacando su gran responsabilidad de liderar el país en los próximos cuatro años sin distinciones ni discriminaciones.