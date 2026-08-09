Abelardo De La Espriella sorprendió con mensaje tras la posesión presidencial: “La Patria Milagro apenas comienza”

Tras ser posesionado como presidente de Colombia el viernes 7 de agosto, Abelardo De La Espriella realizó el juramento ante el Congreso de la República. Posteriormente, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le impuso la banda presidencial y le entregó la bandera de Colombia, en un acto simbólico que marcó oficialmente el inicio de su mandato.

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Sin embargo, en las últimas horas, el presidente De La Espriella, a través de su cuenta oficial de X, expresó su orgullo y gratitud por la cobertura que recibió su posesión presidencial en medios de comunicación de Colombia y el mundo.

“Ver este momento histórico reflejado en las portadas de tantos medios de comunicación me llena de orgullo, pero sobre todo de una enorme responsabilidad. Agradezco a cada periodista, fotógrafo, camarógrafo y trabajador de los medios que llevó mi posesión presidencial a millones de personas en Colombia y el mundo”, escribió el mandatario en una publicación hecha en la red social.

Ver este momento histórico reflejado en las portadas de tantos medios de comunicación me llena de orgullo, pero sobre todo de una enorme responsabilidad.



Agradezco a cada periodista, fotógrafo, camarógrafo y trabajador de los medios que llevó mi posesión presidencial a millones… pic.twitter.com/hSba04lSNI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 9, 2026

Al mismo tiempo, destacó la responsabilidad que representa asumir el cargo y aseguró que su objetivo durante los próximos cuatro años será que el país sea reconocido por recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento y la prosperidad, y fortalecer el orgullo de los colombianos.

“Recibo este momento con profunda gratitud, pero también con la certeza de que el verdadero titular de nuestra historia aún está por escribirse. Quiero que durante estos cuatro años Colombia sea noticia por recuperar su seguridad, por crecer, por prosperar y por volver a sentirse orgullosa de sí misma. La Patria Milagro apenas comienza”, concluyó su mensaje el jefe de Estado.