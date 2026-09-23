La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció este miércoles, 23 de septiembre, que comenzó el plan de choque que había anunciado el presidente Abelardo De La Espriella desde la pasada campaña electoral en la que dijo que en sus primeros días de mandato buscaría enfrentar la crisis de la salud.

De qué trata el plan de choque en salud de Abelardo De La Espriella

Según detalló Vesga, se busca que los pacientes que esperan medicamentos o un procedimiento médico puedan recibir esa atención que anhelan desde hace varios meses.

Vesga dijo que hay una realidad que se debe corregir. Entre enero y julio del 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, el 92 % corresponde a barreras para acceder a los servicios de salud.

La ministra dijo que a partir del cruce del trabajo con las EPS y haciendo seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, se identificó que hay más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

“Vamos a hacer seguimiento al paciente desde la identificación de su necesidad hasta verificar que el medicamento haya sido entregado o que el procedimiento efectivamente se haya realizado”, dijo Vesga.

1 millón de usuarios están a la espera de medicamentos y tratamientos. Foto: Samay

Para que esto sea una realidad se necesita que los recursos lleguen a donde se necesita, por lo que en medio del plan de choque se contempla un “mecanismo extraordinario” de compra de cartera para garantizar el pago de los servicios prestados a los pacientes que tendrá 0 % de interés y un año de periodo de gracia para las EPS.

Esto se hará a través de la Adres mediante giro directo para que los recursos puedan llegar a los proveedores y prestadores que conformen la red del denominado “plan de choque”.

“Estos recursos tienen un propósito específico: convertir atenciones pendientes en atenciones efectivamente realizadas. No se trata de duplicar pagos ni de reconocer servicios anteriores, se trata de generar la liquidez necesaria para destrabar estas atenciones represadas”, dijo la ministra.

Vesga confirmó que habrá una trazabilidad y seguimiento continuo de este plan a través del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Adres y se instalará una mesa técnica de control para que se pueda verificar la disminución de los pendientes, el seguimiento a las atenciones y a los recursos que sean utilizados.