“Wadith Manzur, prenda el ventilador”: el pedido de un representante del Centro Democrático al senador electo, hoy en La Picota

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Guerra, le hizo un particular pedido al senador electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur, hoy preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, tras el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Dice mi colega, el representante Daniel Briceño, que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara va mal. Y le digo aquí, fuera del micrófono: nada nuevo. La Comisión de Acusación es una vergüenza para el país”, afirmó Guerra desde la Comisión Primera de la Cámara.

E hizo una reflexión: “¿Ustedes saben dónde están los presidentes de la Comisión de Acusación de la Cámara durante el gobierno de Gustavo Petro? Pasaron de la Cámara al Senado. Todos los presidentes de la Comisión del cuatrienio de Gustavo Petro pasaron al Senado. ¿Cuánta plata? ¿Cuánto billete? ¿Cuánto negocio? ¿Cuánto recibieron para que en cuatro años no pasara absolutamente nada? Allá están sentados los cuatro. Y a uno lo acaban de pasar de la Avenida Circunvalar, en Bogotá (la Estación de Carabineros) a la cárcel La Picota y anunció que prenderá el ventilador si no lo sacan de ese penitenciario”.

Wadith Manzur desde la Picota, 17 de septiembre 2026. Foto: Blu Radio 'x'

A renglón seguido, Andrés Guerra le habló a Wadith Manzur, el senador al que hace referencia: “Doctor, Wadith, prenda el ventilador. Eras el patrón del mal en los corredores del Congreso de la República”.

“Y saben algo”, añadió Guerra, “Wadith se creía acá el jefe de todos. Entraba a las plenarias del Senado y la Cámara dando línea y órdenes porque era el que recibía el billete del Gobierno para cuadrar internamente. Lamentablemente, algo que deambula por los pasillos de este Congreso, una enfermedad peor que un terremoto: el cáncer de la corrupción, y no tiene color de centro, derecha o izquierda. El poder invita a eso”.

Andrés Guerra, representante a la Cámara por Antioquia. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Y remató: “¡Wadith, hablá, Wadith, prende el ventilador y contále a Colombia cómo vos y otros compañeros de la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación pasaron de la Cámara al Senado!”.

Wadith Manzur, senador electo por el Partido Conservador. Foto: Guillermo Torres Reina

Aunque Andrés Guerra no dio nombres, se refiere a Wilmer Carrillo, del Partido de La U, Leonardo Gallego, del Partido Liberal, Wadith Manzur, del Partido Conservador, y María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, quienes fueron presidentes de la Comisión de Acusación y pasaron de ser representantes a senadores en este cuatrienio legislativo.

Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En cambio, la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, no repitió curul y, al contrario, responde ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato y tráfico de influencias.

Volviendo a Wadith Manzur, la Corte lo acusó a Manzur por el delito de cohecho impropio y dictó medida de aseguramiento en su contra en marzo de 2026. Inicialmente permaneció en la Escuela de Carabineros, en Bogotá, pero posteriormente fue trasladado a La Picota.