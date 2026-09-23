Abelardo De La Espriella reveló quiénes están detrás del paro armado y destapó el plan para generar terror: “Disparan y se pierden”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ya tiene identificados a los cabecillas de Los Pachenca o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que estarían detrás del paro armado en Santa Marta y varios municipios del departamento del Magdalena.

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Además, el jefe de Estado puso al descubierto la estrategia criminal de ese tipo de organizaciones terroristas para sembrar el miedo en las comunidades de Santa Marta.

“Tratándose esos hechos, digamos que aislados o no tan grandes, para generar terror en la sociedad. Para que nadie lleve su vida como siempre la lleva, para que los negocios cierren, para que la gente esté atemorizada y eso es lo que no podemos permitir. Como presidente de la República, les garantizo su seguridad; la presencia de nuestro Ejército y de nuestra Policía”, expresó De La Espriella al término de un consejo de seguridad que lideró en las últimas horas en esa región del país.

Asimismo, el jefe de Estado reveló quiénes están detrás de esos hechos de terror en el paro armado: “Tengan la certeza de que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror, alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”.

El presidente agregó: “Lo que hacen estos delincuentes es llegar a una tienda a disparar y se pierden porque no se atreven a enfrentar a la Fuerza Pública. Cuando se enfrentan a la Fuerza Pública, ocurre lo que ocurrió ayer”.

Y avanzó en uno de los apartes de su intervención: “Trece bandidos dados de baja, siete cuerpos recuperados, entre esos el del bandido criminal alias Cholo y seis que no se pudieron extraer de la zona donde se presentaron los combates. Cuando esos bandidos se enfrentan a nuestra Fuerza Pública, ahí quedan”.

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“Por eso acuden al terror, tiran la piedra y esconden la mano. Ratas, bandidos miserables, vamos por ustedes y aquí está el Gobierno con las autoridades locales y la Fuerza Pública para garantizar la vida de todos los cienagueros y todos los amarillos. Así que retornen a sus actividades porque hay un Gobierno que los protege”, subrayó el jefe de Estado.