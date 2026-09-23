Gobierno se pronuncia sobre la pistola que carga el presidente Abelardo De La Espriella: “Está enfrentando a los criminales en las calles”

El presidente Abelardo De La Espriella fue visto en Santa Marta portando una pistola al cinto en medio del paro armado que impulsan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de la muerte de uno de sus principales cabecillas. La escena del primer mandatario generó polémica entre la opinión pública.

El jefe de Estado aterrizó en la capital del Magdalena en la noche del 22 de septiembre para liderar las operaciones de la Fuerza Pública en contra de los delincuentes que quemaron automotores, generaron caos en las calles y ordenaron el cierre de diferentes establecimientos comerciales como represalia por la baja de varios ilegales.

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Él patrulló las principales avenidas de la ciudad con un chaleco antibalas y con el arma al cinto. De igual manera, conversó con la población civil y le reiteró que el Gobierno nacional está del lado de los ciudadanos y que los protegerá con todas las herramientas disponibles.

La imagen de Abelardo De La Espriella con el arma ocupa hoy la atención del país. Diferentes sectores han celebrado la situación y otros la han cuestionado.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Frente al debate que se mantiene en las redes sociales, se pronunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en una visita al Congreso de la República:

“Un presidente que está en terreno. Está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante, es decirles a los criminales: ‘Ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos’”, dijo Lara.

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El alto funcionario también manifestó que la ofensiva del Gobierno nacional será más fuerte, y que los delincuentes no pueden intimidar al pueblo.

“El pueblo colombiano tiene a su Gobierno que los cuide, los protege y combate a los criminales. Los primeros meses van a ser duros. Esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue”, agregó el ministro del Interior.