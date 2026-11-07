Alejandro Ordóñez recuerda el día en que recibió el voto de Gustavo Petro para ser procurador; así lo convenció

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió, en entrevista con SEMANA, al enfrentamiento político y jurídico con el expresidente Gustavo Petro y entregó detalles frente a lo que fue su elección como procurador general de la nación y el apoyo que recibió del exmandatario.

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En diálogo con Yesid Lancheros, director de este medio, el exprocurador general defendió la decisión que tomó cuando destituyó a Petro siendo alcalde de Bogotá y aseguró que si le hubieran hecho caso “no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”.

Ordóñez manifestó que siente que hizo lo correcto y aseguró que “son decisiones que se tomaron en su momento con fundamento en realidades que existían en las circunstancias mencionadas, pero creo que esa decisión nos hubiera evitado lo que vivió el país en los cuatro años anteriores”.

Al ser interrogado sobre el voto que en su momento le dio como senador Gustavo Petro para la elección como procurador, Alejandro Ordóñez recordó ese episodio y explicó lo que pasó en ese momento con la izquierda.

“En los días previos a mi elección como procurador, los entonces senadores del Polo Democrático me dijeron que querían hablar conmigo y nos reunimos en el Hotel de la Ópera. Recuerdo que estaban Petro, Iván Moreno, Alexander López Maya, entre otros. El único que no asistió fue Jorge Enrique Robledo”, narró el hoy ministro del Interior del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ordóñez señaló que en ese encuentro el vocero del partido de oposición para el momento fue el hoy expresidente de la República, quien durante la reunión hizo referencia a una carta de Carlos Gaviria Díaz.

“Me dijo: ‘No podemos votar por usted’. Petro usó el mismo discurso de siempre, que yo era un reaccionario, fascista, fundamentalista. Dijo: ‘Incluso dicen que usted quemó libros’. Yo le dije al doctor Petro: ‘Ustedes son librepensadores, ¿no es cierto? En cambio, yo no soy librepensador, tengo principios", explicó el exprocurador general.

Ordóñez relató que les dijo: “Si ustedes no votan por mí en razón de lo que pienso, entonces ese es un acto de incoherencia de ustedes”. Sin embargo, contó que “ellos se sonrieron y terminaron diciendo: ‘Vamos a votar por usted, nos costará mucho ese voto, vamos a resultar afectados políticamente’”. Finalmente, narró que les dijo: “No, todo lo contrario; es un acto de coherencia”.

El exprocurador también fue consultado por el más reciente escándalo que vincula al exmandatario por las denuncias de Deicy Jiménez y la presunta red de mujeres que, según ella, le prestaba servicios sexuales a Petro a cambio de contratos.

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“Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel. Porque es él ostentando, haciendo una pedagogía del mal ejemplo”, manifestó el ministro.