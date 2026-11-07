¿Cuándo debe cambiar el cinturón de seguridad de un carro? Estas son las señales de desgaste

El cinturón de seguridad es elemento extremadamente importante para proteger a los ocupantes de un vehículo durante un accidente. Sin embargo, su uso constante y el paso del tiempo pueden dañar sus componentes, por lo que es importante revisar de vez en cuando su estado y si funciona bien.

Como tal, no existe un tiempo universal para saber cuando cambiarlo por antigüedad dadas las distintas marcas y tipos de cinturón, los fabricantes recomiendan inspeccionarlo y cambiarlo cuando presenta daños o deja de funcionar correctamente. Estas son algunas señales de alerta.

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Una de las primeras señales de desgaste se encuentra en la propia cinta del cinturón. Si tiene cortes, desgarros, bordes deshilachados, quemaduras o costuras que se soltaron, puede haber perdido parte de su resistencia.

También incluye revisar si hay deformaciones, ondulaciones o cambios importantes en la textura del tejido. No se recomienda coser, pegar ni modificar la cinta para intentar repararla, ya que la resistencia de la cinta no regresa con estas acciones.

Lo normal es que al soltarlo, el cinturón debe regresar de manera fluida a su mecanismo retráctil. Si permanece extendido, se recoge lentamente, se atasca o necesita ayuda para volver a su posición, puede existir una falla en en su sistema.

También debe bloquearse cuando se tira de él bruscamente. Si no lo hace, es necesario llevar el carro a una revisión especializada.

Asimismo, el broche debe engancharse firmemente y permanecer cerrado durante el uso. Si se suelta sin presionar el botón, presenta daños visibles o requiere varios intentos para asegurar el cinturón, debe tener una revisión.

En el caso de qué el vehículo se haya accidentado con anterioridad, también puede hacer falta una revisión, pues el cinturón puede haber soportado fuerzas importantes que afecten su resistencia, incluso si no tiene daños visibles, esto incluye las bandas, hebillas, anclajes, retractores y pretensores.

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En Colombia, la misma revisión técnico-mecánica es la que se encarga de la inspección de los cinturones y sus anclajes. La NTC 5375 considera como un defecto tipo A la inexistencia o el mal funcionamiento del sistema, así como el deterioro evidente de la cinta o las fallas en el ajustado.

Es recomendable hacer caso de las señales mencionadas anteriormente, ya que, ante un accidente, un mal funcionamiento de los cinturones eleva exponencialmente el riesgo que corren los ocupantes del vehículo.