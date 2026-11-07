¿Qué se debe revisar antes de comprar un carro usado en Colombia? Estos son los puntos clave

Comprar un carro usado puede ser una buena alternativa para quienes buscan tener un vehículo a un precio más barato que el de uno nuevo. Sin embargo, antes de cerrar un negocio es necesario realizar varias verificaciones.

El primer paso es solicitar una inspección mecánica especializada. Una revisión permite conocer el estado de componentes como el motor, la transmisión, los frenos, la suspensión, la dirección o el sistema eléctrico. También ayuda a identificar posibles reparaciones que se hayan hecho antes, daños estructurales o señales de accidentes anteriores.

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Esta revisión es preferible que la realice un taller o centro especializado independiente, no únicamente el establecimiento o la persona que está vendiendo el vehículo.

Documentos y antecedentes

Un punto muy importantes es revisar el historial del automotor. El RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito)ofrece el Histórico Vehicular, que es un documento que permite conocer información como los propietarios anteriores, accidentes que se hayan tenido, características del vehículo, prendas, embargos y vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.

Otro documento de gran importancia es el Certificado de Libertad y Tradición para comprobar a nombre de quién se encuentra el vehículo y saber si existen limitaciones a la propiedad que puedan impedir el traspaso.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomienda verificar, también, que el vendedor coincida con el propietario que está registrado, que los impuestos estén al día y que tanto comprador como vendedor no tengan multas pendientes de pago que obstaculicen el trámite.

Otro procedimiento que puede brindarle más seguridad al comprador es la revisión técnica de identificación de automotores de la DIJIN. Esta inspección permite saber si los números de motor, chasis y serie correspondan a los originales, detectar posibles alteraciones o irregularidades y compararlas con los datos otorgados por el comprador.

Reparación de frenos. Foto: Getty Images

Si al verificar los documentos y las partes mecánicas no encuentra lo, es recomendable realizar una prueba de manejo. Durante el recorrido, este atento a cada detalle, incluyendo ruidos inusuales, vibraciones, dificultades para cambiar de marcha, respuesta de los frenos y comportamiento de la dirección.

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También vale la pena revisar como están las llantas, las luces, los cinturones de seguridad, los vidrios y los elementos del interior. Compruebe que el kilometraje que marca el carro este acorde con su desgaste general y con los soportes de mantenimiento que le muestren al momento.

Y por último, antes de hacer cualquier pago, formalice el negocio mediante un contrato de compraventa que identifique a las partes y al vehículo, y deje constancia de las condiciones que se llegaron a acordar en el momento.

Cabe destacar que, sí el vehículo es eléctrico, puede hacer falta revisar la velocidad de carga de la batería, su autonomía y condiciones del cargador para evitar mayores problemas.