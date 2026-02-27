Nación

Mujer denuncia ser víctima de estafa y engaño al vender su carro por redes sociales, sin recibir el dinero

Según explicó el abogado de la ciudadana, no se sabe dónde está el vehículo y tampoco recibió el dinero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 10:30 p. m.
Los presuntos delincuentes bloquearon a la víctima de la red social WhatsApp.
Los presuntos delincuentes bloquearon a la víctima de la red social WhatsApp. Foto: Getty / Montaje Semana

Vender un vehículo es una tarea que puede resultar sumamente demandante. No solo implica realizar el mantenimiento preventivo y tener los papeles al día, sino que requiere encontrar un comprador serio y honesto.

¿Cuánto valor pierde un carro apenas sale del concesionario? Con esta fórmula puede calcular la depreciación de su vehículo

Para realizar este tipo de ventas, muchos ciudadanos recurren a plataformas digitales; otros prefieren la venta directa para agilizar el proceso. Ambas opciones hoy en día tienen sus ventajas y riesgos. Precisamente por eso, una residente de Bogotá terminaría siendo víctima de una supuesta estafa.

La situación, de acuerdo con Noticias Caracol, dio un giro dramático durante la negociación del automóvil. Ante la falta de un acuerdo inmediato con el comprador, ambas partes decidieron buscar la mediación de un policía.

Al momento de ir a buscar mediación de la Policía, la propietaria se encontraba en el asiento trasero del vehículo alimentando a su bebé recién nacido, mientras que el presunto comprador iba al volante.

Bogotá

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Bogotá

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Bogotá

El nuevo balcón de Bogotá: la ciudad luce su propio Cristo Redentor con una de las mejores vistas de la ciudad

Bogotá

Vías cerradas este 1 de marzo en Bogotá por carrera atlética de la Universidad Pedagógica: alternativas de movilidad

Bogotá

Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

Bogotá

Capital Salud reporta mejoras en medio de la crisis en el sistema de salud: reducción de filas, tiempos de atención y menos quejas por medicamentos

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Vehículos

Falso concesionario se desapareció con los carros y el dinero de más de 200 personas en Bogotá y Medellín: así operaba

Noticias Estados Unidos

Así operaba la red que fingía choques para robar a las aseguradoras en Estados Unidos

Vehículos

Cae mujer que, presuntamente, estafó a varias personas que querían comprar carros usados: así operaba

Al llegar a la estación, el agente intervino en la disputa y le habría entregado las llaves del vehículo al supuesto comprador, a pesar de reconocer que la licencia de tránsito certificaba a la mujer como la única dueña legítima.

Los estafadores simulan problemas con los carros adquiridos para exigir la garantía.
El presunto estafador llegó al CAI conduciendo y por esa razón le dieron un carro del que no poseía tarjeta de propiedad. Foto: Getty / Montaje Semana

Juan Manuel Castellanos, abogado de la víctima, calificó la operación del uniformado como “grosera” e irregular. Según el jurista, el automóvil permaneció retenido sin orden judicial alguna en la estación de policía de Ricaurte desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de febrero.

El abogado sostiene que el agente se “inventó una figura jurídica inexistente” al entregar el automóvil a quien simplemente lo iba conduciendo, ignorando por completo la tarjeta de propiedad que ratificaba la titularidad de la ciudadana.

Tras este incidente, la propietaria inició un proceso legal, puesto que actualmente se desconoce el paradero del vehículo, del supuesto comprador y de un tercer implicado que habría participado en la maniobra.

La defensa de la víctima ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el comportamiento del uniformado, sugiriendo que su decisión podría haber estado influenciada por intereses ajenos a la ley.

Bajo la presunción de inocencia, la denuncia realizada por la víctima y su representante legal apunta a que el policía pudo haber recibido supuestamente un soborno para facilitar que el vehículo terminara en manos de quienes hoy se encuentran prófugos.

Ahora, la ciudadana espera que la justicia actúe con celeridad para recuperar su automóvil y establecer las responsabilidades penales y disciplinarias de todos los involucrados en esta presunta red de estafa.

Más de Bogotá

x

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

El espectacular Cristo Redentor ubicado en un mirador de Bogotá.

El nuevo balcón de Bogotá: la ciudad luce su propio Cristo Redentor con una de las mejores vistas de la ciudad

carrera atlética del 22 de octubre

Vías cerradas este 1 de marzo en Bogotá por carrera atlética de la Universidad Pedagógica: alternativas de movilidad

Nuevos cierres en varios puntos de la Avenida Boyacá.

Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

Capital Salud eliminó las autorizaciones para reclamar medicamentos.

Capital Salud reporta mejoras en medio de la crisis en el sistema de salud: reducción de filas, tiempos de atención y menos quejas por medicamentos

El megaportal que se construirá por la séptima será parte del nuevo proyecto de Transmilenio.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

A esta hora se presenta la caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Polvo del Sahara en Bogotá.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

Noticias Destacadas