¿Va a viajar por carretera? Revise estos documentos y elementos del vehículo antes de salir

Viajar por carretera es mucho más que preparar las maletas y definir el lugar. Antes de salir, es importante comprobar que el vehículo cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades de tránsito y que sus principales sistemas funcionen correctamente.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomiendan realizar una inspección preventiva antes de iniciar cualquier desplazamiento, incluso cuando se trata de un carro nuevo o que fue llevado a mantenimiento recientemente.

Papeles necesarios

Lo primero es comprobar que los documentos del conductor y del vehículo estén vigentes. Entre ellos están:

Licencia de conducció n: debe estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo que se va a manejar.

n: debe estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo que se va a manejar. Tarjeta de propiedad : Identifica el vehículo y acredita su registro.

: Identifica el vehículo y acredita su registro. SOAT : el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito debe estar vigente.

: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito debe estar vigente. Revisión técnico-mecánica : debe estar al día cuando el vehículo ya se encuentre dentro de los plazos legales para realizarla.

: debe estar al día cuando el vehículo ya se encuentre dentro de los plazos legales para realizarla. Cédula o tarjeta de identidad : es necesario para acreditar la identidad del conductor.

Según el Ministerio de Transporte, estos documentos pueden presentarse en formato físico o acreditarse mediante los sistemas de información autorizados y la consulta en línea y en tiempo real. Sin embargo, se recomienda tener su posesión en físico debido a posibles problemas de red en determinadas zonas de las carreteras nacionales.

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Kit de carretera

Por otra parte, el artículo 30 de la Ley 769 de 2002 establece que, para circular en carretera, se debe cargar con un equipo mínimo de prevención, este debe tener:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo reflectivo, con sus respectivos soportes, o lámparas de señal amarilla intermitente o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Una caja de herramientas básica con alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Una llanta de repuesto.

Una linterna.

No está de más añadir que estos objetos deben estar en buenas condiciones. El extintor debe tener su manija en la zona verde y los elementos del botiquín no haber pasado de sus fechas de vencimiento y ser los básicos requeridos.

Finalmente, revise el estado de las vías y las condiciones climáticas de los lugares por los que va a viajar. Organice las paradas, calcule el combustible que le pueda hacer falta, no conduzca durante largos periodos sin parar y esté atento a los canales oficiales en caso de derrumbes o embotellamientos.