¿Va a comprar o renovar el SOAT? Consulte las tarifas para cada vehículo en 2026

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es uno de los requisitos obligatorios para circular legalmente por las vías del país. El precio de este seguro no es igual para todos los conductores, pues depende varios factores, como el cilindraje, la antigüedad y el tipo de vehículo a usar.

La Superintendencia Financiera de Colombia estableció las tarifas máximas que vienen desde el 1 de enero de 2026. En este año, el ajuste sí llegó a variar por su categoría: Los vehículos que tenían un riesgo mayor tuvieron un incremento del 5,17 %, mientras que para las demás categorías el aumento fue del 0,38 % aproximadamente.

¿Cuánto cuesta el SOAT en 2026 para motos?

Los valores establecidos para motos y sus variantes son los siguientes:

Ciclomoto - $124.100

Moto de menos de 100 c. c - $256.200

Moto de 100 a 200 c. c. - $343.300

Moto de más de 200 c. c.— $761.400

Motocarro, tricimoto y cuadriciclo - $386.900

Motocarro de cinco pasajeros —$386.900

En el caso de carros y camionetas, el precio depende del cilindraje, si el vehículo supera o no los diez años de antigüedad y si es un carro familiar o una camioneta.

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En carros familiares estos son los precios:

— Menos de 1.500 c. c.: $447.300 (0 a 9 años) y $592.900

— Entre 1.500 y 2.500 c. c.: $544.700 y $677.400.

— Más de 2.500 c. c.: $636.000 y $754.300.

En cuanto a camionetas y camperos estos son los precios:

— Menos de 1.500 c. c.: $792.800 y $953.000.

— Entre 1.500 y 2.500 c. c.: $946.600 y $1.121.400.

— Más de 2.500 c. c.: $1.110.300 y $1.274.000.

Las tarifas para servicio público

Los precios del SOAT también vienen variando para los taxis, vehículos de negocio y transporte de pasajeros:

— Autos de negocio y taxis: desde $281.900 hasta $529.300, según cilindraje y antigüedad.

— Vehículos para seis o más pasajeros: entre $797.300 y $1.281.600.

— Buses y busetas de servicio público urbano: $673.300.

— Servicio público intermunicipal: $665.500 para vehículos de menos de diez pasajeros y $965.300 para los de diez o más.

En todo caso, la Superintendencia Financiera dispone de un “simulador oficial del SOAT” donde cada usuario puede revisar el precio correspondiente de su vehículo.

Esta entidad también le recomienda a los conductores hacer el trámite solamente en aseguradoras autorizadas para evitar fraudes, documentos falsos o estafas.