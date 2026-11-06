La fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció este viernes, 6 de noviembre, la reducción de su producción del modelo Cybertruck en su planta de Texas para mediados de 2027.

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El comunicado fue realizado por el multimillonario y cofundador de Tesla, Elon Musk, a través de su cuenta de X. La razón detrás de la decisión de la compañía de disminuir la fabricación de uno de sus catálogos más reconocidos es dar espacio a la producción del Cybercab, el vehículo eléctrico que funciona como un robotaxi 100 % autónomo.

“Tesla reducirá gradualmente la producción de Cybertruck en la Gigafactory de Texas alrededor de mediados del próximo año para dejar espacio a un aumento en la producción del Cybercab”, comentó Musk.

Por el momento, Musk no precisó si la fabricación del Cybertruck se llevará a cabo en otra planta o si será eliminada por completo. La planta ubicada en Austin, Texas, es hoy en día la única infraestructura que cuenta con las capacidades para producir los componentes especializados que necesita esta camioneta.

Los problemas del Cybetruck

El modelo Cybertruck fue presentado por Tesla durante 2023, siendo considerado por Elon Musk como una alternativa tecnológicamente avanzada frente a las camionetas tradicionales fabricadas por compañías consolidadas como General Motors y Ford.

La innovación del vehículo eléctrico había sido tan grande que nueve días después de su lanzamiento se vendieron casi un millón de reservas. No obstante, solo de ese número un 2,5 % adquirió la camioneta realizada por la fabricante estadounidense.

Si bien contó con un gran entusiasmo durante sus inicios, los números no han reflejado el nivel de éxito que esperaba la compañía, principalmente por su elevado precio final, dificultades asociadas con su volumen, mantenimiento y uso cotidiano.

La camioneta eléctrica de Tesla registró una caída en sus ventas en Estados Unidos y ahora tendrá un espacio menor en la planta de Texas. Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo con la cadena de automóviles Kelley Blue Book, Tesla vendió un total de 20.237 unidades del Cybertruck en Estados Unidos el año pasado, siendo un 48 % menos que lo registrado en 2024.

Ante estos números, las más recientes acciones de Tesla sugieren que la empresa se encuentra reconsiderando el papel que tendría Cybertruck, además de reflejar el camino que la compañía busca hacia el transporte autónomo y la robótica, mientras busca ampliar sus operaciones más allá de solamente vender unidades eléctricas.

En el caso de Cybercab, Musk ha convertido este modelo en el punto central que tiene Tesla en el ámbito de los robotaxis, buscando cambiar el paradigma de conducción autónoma.