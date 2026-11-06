El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó profundas secuelas en las comunidades afectadas.

Por eso, a casi tres meses de la emergencia, muchas familias siguen enfrentando las difíciles consecuencias que dejó el fuerte movimiento telúrico, tratando de buscar la manera de salir adelante tras las pérdidas que sufrieron.

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Frente a este panorama, los creadores de contenido colombianos Julián Pinilla, conocido popularmente como ‘El chico de la ruana’, y Camilo Triana decidieron sumarse a iniciativas de solidaridad para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Ambos influencers quisieron aportar su granito de arena para ayudar a las comunidades afectadas y, recientemente, sorprendieron a sus seguidores al compartir, a través de redes sociales, un proyecto que llevaron a cabo en Buenaventura y que terminó cambiando la vida de varias familias.

Según explicaron, esta iniciativa fue el resultado de un proyecto que llevó varios meses de trabajo y que se hizo realidad gracias al esfuerzo y la colaboración de muchas personas. El propósito principal fue brindar una nueva oportunidad a las familias que resultaron afectadas por la emergencia, mediante la construcción de más de diez viviendas que les permitieran recuperar un espacio seguro donde vivir.

En total fueron 14 viviendas las que se construyeron, las cuales ya fueron entregadas a familias damnificadas. “Hace dos meses empezamos desde cero, sin imaginar que llegaríamos tan lejos”, comentaron los creadores de contenido.

Además, explicaron que “cada hogar fue construido con materiales adaptados al territorio y a la forma de vivir de sus familias”.

Un aspecto importante que subrayaron es que el proyecto logró desarrollarse no solo por ellos, sino por todas las personas que hicieron su aporte y pusieron su granito de arena, pues la construcción de las viviendas fue posible por las distintas donaciones que recibieron.

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Por otra parte, los creadores de contenido resaltaron que, además de brindarles un techo seguro a las familias afectadas, la iniciativa también generó oportunidades para los habitantes de la región, pues fueron ellos mismos quienes participaron en la adquisición de materiales, la supervisión de las obras y otras labores necesarias durante el proceso de construcción.

“Demostramos que cuando Colombia se une, ¡lo que parecía imposible se hace realidad! No solo construimos 14 casas, ¡construimos 14 nuevos comienzos!“, escribieron Julián Pinilla y Camilo Triana en la publicación que rápidamente generó una ola de reacciones de felicitaciones y mensajes de agradecimiento.