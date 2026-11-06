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Oficial: Convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en noviembre

Néstor Lorenzo escogió un total de 26 jugadores para disputar la última fecha FIFA de 2026.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de noviembre de 2026 a las 9:11 a. m.
Néstor Lorenzo empieza un nuevo ciclo al frente de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo empieza un nuevo ciclo al frente de la Selección Colombia Foto: AFP

Este viernes, 6 de noviembre, se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en la fecha FIFA de noviembre. Néstor Lorenzo escogió 26 jugadores que llegarán en los próximos días a Cali para iniciar la concentración.

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James Rodríguez (izq.), y sus compañeros de Atlético Nacional, ya están clasificados a cuadrangulares. América también, y Millonarios está cerca (der.).
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Las novedades comienzan desde el arco. Álvaro Montero quedó fuera de la lista y en su lugar aparece por primera vez el nombre de Devis Vásquez, quien esta semana atajó contra Manchester United en la Champions League.

En la línea defensiva regresa Juan David Cabal, jugador de Juventus, y se suma Juan David Arizala del Udinese. El resto de zagueros se mantienen respecto a la convocatoria para los partidos de septiembre y octubre.

Nelson Deossa es la principal novedad de la Selección Colombia para el centro del campo, tomando el lugar que quedó libre por la lesión de Richard Ríos.

En ataque hay dos novedades que saltan a la vista: Camilo Mena del Korona Kielce (Polonia) y Daniel Mosquera del Hellas Verona (Italia). La principal ausencia es Jhon Jáder Durán, que venía dejando buenas sensaciones con la camiseta de Benfica en Portugal.

Lista de convocados de la Selección Colombia

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  3. Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG) 
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)