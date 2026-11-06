Oficial: Convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en noviembre

Este viernes, 6 de noviembre, se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en la fecha FIFA de noviembre. Néstor Lorenzo escogió 26 jugadores que llegarán en los próximos días a Cali para iniciar la concentración.

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Las novedades comienzan desde el arco. Álvaro Montero quedó fuera de la lista y en su lugar aparece por primera vez el nombre de Devis Vásquez, quien esta semana atajó contra Manchester United en la Champions League.

En la línea defensiva regresa Juan David Cabal, jugador de Juventus, y se suma Juan David Arizala del Udinese. El resto de zagueros se mantienen respecto a la convocatoria para los partidos de septiembre y octubre.

Nelson Deossa es la principal novedad de la Selección Colombia para el centro del campo, tomando el lugar que quedó libre por la lesión de Richard Ríos.

En ataque hay dos novedades que saltan a la vista: Camilo Mena del Korona Kielce (Polonia) y Daniel Mosquera del Hellas Verona (Italia). La principal ausencia es Jhon Jáder Durán, que venía dejando buenas sensaciones con la camiseta de Benfica en Portugal.

Lista de convocados de la Selección Colombia