Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia: fecha, horario y rival

La Selección Colombia venció 2-0 a Perú en el Nu Stadium de Miami, en el último partido de ambas selecciones en la ronda de amistosos tras el Mundial 2026. Los peruanos siguen buscando el camino para salir de la crisis con técnico brasileño, mientras que los colombianos consolidan su base y la renovación que es casi obligada en la era de Néstor Lorenzo.

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El golazo de Samuel Velásquez que desató locura en Colombia: obra de arte contra Perú

El primer gol ante Perú llegó en el segundo tiempo con un espectacular zurdazo desde fuera del área del lateral Samuel Velásquez, el primer tanto del joven de 23 años con la Tricolor. Para coronar un notable dominio de los colombianos en la parte complementaria, el debutante absoluto Daniel Arcila marcó el segundo y definitivo en el 90+1.

Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, Colombia reaccionó y dejó una mejor imagen ante unos peruanos que prácticamente fueron nulos en sus capacidades ofensivas y dejan en el aire que al brasileño Mano Menezes aún le faltan más bases y nueva sangre para encontrar el camino.

Tras este enfrentamiento con Perú, la Selección Colombia coloca sus ojos en el próximo rival, que será en otra ventana de partidos amistosos en un mes, aproximadamente. Pensando en lo que será la Copa América 2028 y las posibles Eliminatorias Conmebol, la Tricolor no se quiere ir muy lejos y prefiere medir el aceite de sus rivales más cercanos.

Es por eso que su próximo rival será la Selección Chile en el mes de noviembre y una de las grandes novedades que tendrá este compromiso es que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Esto se determinó el pasado septiembre como un gesto solidario con las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto que afectó el país.

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

Hora: Por confirmar

Partido benéfico por el terremoto

Además, este partido tendrá carácter benéfico y se realizará en Cali en total respaldo por la Alcaldía local, en cabeza de Alejandro Eder. La Federación Colombiana de Fútbol anunció el partido con Chile en una rueda de prensa con el mandatario y el presidente de la entidad deportiva, Ramón Jesurún.

Alejandro Eder y Ramón Jesurún Foto: Youtube

“Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada en el Estadio Pascual Guerrero se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, dijo la FCF en un comunicado de prensa.