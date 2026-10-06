Colombia sigue ensayando con Lorenzo y Perú se hunde en crisis: cierra la fecha Fifa con triunfo en Miami

La Selección Colombia cierra una fecha Fifa con buenas sensaciones, pero registros muy parejos, pues acumuló un empate con México, una derrota con Paraguay y una victoria con Perú. La jornada de amistosos sirve para omitir un poco el marcador y colocar los ojos en el recambio generacional que propone Néstor Lorenzo.

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Y ahí, las sensaciones que se encuentran son muy buenas, pues varios de ellos aprovecharon estos días con la Selección Colombia en Estados Unidos para mostrar su nivel y destacarse ante la mirada de Lorenzo y la competencia, que no se hace esperar en sus posiciones.

Contra Perú, los goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sirvieron para el 2-0 ante Perú en Miami y cerrar un partido con total dominio para la Selección Colombia ante una Perú que comenzó bien, pero finalizó agotada y entregada ante la Tricolor.

El primer gol llegó en el segundo tiempo con un espectacular zurdazo desde fuera del área del lateral Samuel Velásquez, canterano de Atlético Nacional, el primer tanto del joven de 23 años con Colombia.

Para coronar un notable dominio de los colombianos en la parte complementaria, el debutante absoluto Daniel Arcila, del Club León de México, marcó el segundo y definitivo en el 90+1.

Jugadores de Colombia celebran el triunfo. Foto: Getty Images

Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, los colombianos reaccionaron y en el segundo mostraron mucha más iniciativa en ataque, además del esperado debut del enganche Juan Manuel Rengifo. Los cambios de Néstor Lorenzo le funcionaron y, al menos con Perú, la vocación ofensiva fue notoria con las nuevas caras.

Colombia agotó a Perú en Miami

Rengifo, de 21 años, ingresó para los últimos 45 minutos y se adueñó del juego en asocio con Gustavo Puerta y Jhon Solís, parte de la nueva sangre de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo. Las cosas cambiaron de forma notable en la zona ofensiva.

Los peruanos, comandados por el brasileño Mano Menezes, llevaron poco riesgo a la portería de Kevin Mier, una de las novedades en el once de Colombia. Sufrió un poco en la primera parte, pero era cuestión de tiempo para que los colombianos cambiaran el panorama.

Cabe recordar que los ensayos hacen parte de una gira por Estados Unidos que renovó el ciclo de Lorenzo con la Tricolor luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, donde cayó en los penales frente a Suiza. Las voces de cambio no se hicieron esperar y fue casi una obligación tras renovar el contrato.