El golazo de Samuel Velásquez que desató locura en Colombia: obra de arte contra Perú

Corrían los 56′ del segundo tiempo, entre la Selección Colombia y Perú, cuando la Tricolor se fue adelante en el marcador. Samuel Velásquez, lateral zurdo de 23 años, dejó una verdadera obra de arte que desató locura en el combinado nacional.

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Cuando la defensa peruana despejaba el balón, Samuel Velásquez agarró el esférico de primera, y con un remate de zurda la clavó en el ángulo del portero peruano, Pedro Gallese.

Golazoooo de Colombia ⚽️🇨🇴 Samuel Velázquez convirtió esta joya El lateral de Atlético Nacional no se guardó nada y sacó este potente remate que se clavó en el ángulo superior derecho. #GolColombia #SamuelVelásquez #Ditu https://t.co/P53FFS8xXo — ditu (@Ditu_Tv) October 7, 2026

Significó el 1-0 parcial a favor de Colombia, y la esperanza de que el combinado cafetero logre un triunfo en esta fecha Fifa.

¿Quién es Samuel Velásquez? Una de las caras nuevas en la renovada Selección Colombia

El técnico del combinado tricolor, Néstor Lorenzo, le dio la confianza a Samuel Velásquez para que fuera titular con Colombia ante Perú este martes, 6 de octubre.

Velásquez destaca como defensor y lateral izquierdo, con buenos desempeños a sus 23 años, en Atlético Nacional. Con el verde de Antioquia tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Además de Nacional, Velásquez ha defendido los colores del Deportes Tolima. Poco a poco ha agarrado ritmo en el FPC, y podría ser noticia en los próximos mercados de fichajes si algún equipo extranjero tratara de hacerse con sus servicios.

Según la última actualización de Transfermarkt, en junio de 2026, el valor de Samuel Velásquez en el mercado es de 650 mil euros.

Colombia vive un proceso de renovación, y Velásquez es una de las grandes apuestas. Por su corta edad, él, junto a otros como Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Matías Orozco, podrían ganarse un lugar en esta nueva etapa cafetera.

Samuel Velásquez celebrando su gol con Colombia, ante Perú, en amistoso fecha Fifa. Foto: Getty Images

Además de Samuel Velásquez, Álvaro Angulo es otro lateral izquierdo en el combinado colombiano. Los dos compiten por un lugar en la titular, aunque Angulo ya había sido convocado en el pasado.

El propio técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que esta fecha Fifa de septiembre y octubre le servía para ver con qué caras cuenta en este nuevo proceso.