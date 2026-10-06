Gol de Lionel Messi en su despedida: magistral cobro para las lágrimas de Argentina

Lionel Messi se hizo presente con una escena para enmarcar en su despedida de la Selección Argentina. El astro argentino marcó el 3-0 ante una débil Benín, que solo miraba cómo una de las potencias del mundo le pasaba por encima. Sobre el minuto 70, de penalti, cayó el 3-0 de la Albiceleste, obra del considerado uno de los mejores del mundo.

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La imagen de Messi que conmovió al mundo: inconsolable en su despedida de Argentina

La cita de la Selección Argentina ante Benín fue en el Monumental de Buenos Aires, que no le falló a Lionel Messi en su último partido con la camiseta de su país. Desde semanas atrás, la Asociación del Fútbol Argentino organizó este compromiso en suelo argentino para rendir tributo a su máxima estrella con la que salieron campeones del mundo en Qatar 2022.

Todo estaba organizado para que Messi hiciera acto de presencia en un montón de aplausos y elogios que lo dejan encima del fútbol mundial. Al final, Lionel colocó el tercero para su equipo en una noche redonda que le da sentimientos encontrados a una de las estrellas de este deporte en los últimos años.

Fue un magistral cobro para el deleite y las lágrimas de todo un país, en el último juego del astro argentino con la Albiceleste. Así el juego llegó a su fin, con triunfo con sello de Messi y una imagen que quedará guardada para siempre.

Gol número 126 de Lionel Messi en la Selección Argentina https://t.co/2SqYfH9pld — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Sobre el minuto 47, Lionel Messi se hizo cargo del cobro penal y no tuvo problemas para lanzar el cobro al palo contrario del arquero y asegurar el gol para Argentina. Antes, ya había hecho un doblete de asistencias para los goles de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz.

Messi se despide de la Selección Argentina

El primer pase de Lionel Messi fue a los 47 minutos tras un tiro de esquina. El volante del Inter Miami fue al córner y levantó la pelota preciso para Nicolás Otamendi, quien remató entrando al área chica y así abrir el marcador. Acá seguía la gran fiesta de los argentinos con su máximo ídolo.

Gol de Nicolás Otamendi en su partido despedida de la Selección Argentina. El abrazo, como no podía ser de otra manera, fue primero con Lionel Messi... 👏 https://t.co/bN4Br14uEb — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

El segundo fue de la joya, Nico Paz, quien se viste como el jugador del futuro de Argentina. Sobre el minuto 60, Lionel Messi ahora apareció por el costado derecho para asistir a tres dedos al jugador del Como de Italia, que sacó un gran remate a media distancia para el 2-0 parcial.

Cayó el penalti, el 3-0 y el pitazo final para los últimos homenajes de Lionel Messi en el Monumental.