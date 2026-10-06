‘Trapo’ sobre las Islas Malvinas reapareció en la despedida de Messi: así se vio en pleno himno argentino

Este martes, 6 de octubre de 2026, se llevó a cabo el partido despedida de Lionel Messi en la selección Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, contra Benín, en amistoso por fecha Fifa.

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Repleto de simbolismos, se trató de una despedida por todo lo alto. En un momento, apareció un trapo con mensaje de las Islas Malvinas, mismo que ya había sido noticia en el pasado Mundial 2026, cuando los jugadores albicelestes lo sacaron en el partido contra Inglaterra por semifinales.

Ya pasaron casi tres meses desde que el trapo de Malvinas vio la luz en el Mundial 2026, y ahora que reapareció causó el mismo revuelo. Se volvió tendencia en Argentina, y rápidamente lo destacaron en redes sociales.

“Las Malvinas son argentinas”, decía en el trapo, mientras el veterano de las islas, Fabio Santana, entonaba el himno nacional argentino.

✊⚽ La bandera "Las Malvinas son Argentinas" presente durante el Himno Nacional Argentino cantado por Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, en la despedida de Messi. https://t.co/GRDa0DlBxE — Tiempo Argentino (@tiempoarg) October 6, 2026

El conflicto por las Islas Malvinas, oficialmente Falkland Islands como las nombraron desde Inglaterra, data de casi 200 años. Es una plataforma continental que está a 500 kilómetros de la costa patagónica argentina, pero que la soberanía está bajo el control de Reino Unido.

Argentina lleva décadas reclamando por la soberanía sobre las Islas, y cuando encaran partidos contra Inglaterra, como en México 1986 o el Mundial 2026, sale a relucir el conflicto.

Prensa argentina reacciona al ‘trapo’ de Malvinas

Varios medios de comunicación en Argentina registraron el trapo de Malvinas en el partido de la albiceleste contra Benín. Así son algunos de los titulares:

TyC Sports: “Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado”

“La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina inició con la emoción a flor de piel tras la entonación de himno nacional por parte de Fabio Santana, excombatiente de la guerra de Malvinas que cantó las estrofas junto a la ya histórica bandera que se mostró tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026”.

El saludo entre Messi y Fabio Santana 🫱🏻‍🫲🏼 Después de cantar el Himno argentino, el excombatiente de Malvinas y el astro argentino se saludaron afectuosamente. https://t.co/ZjsMlidOee — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

ElTrece: “Las lágrimas de Lionel Messi y Scaloni mientras un veterano de Malvinas entonaba el Himno Nacional”

“Fabio Santana es veterano de la Guerra de Malvinas y cantante argentino. Fue convocado para entonar el Himno Nacional Argentino antes del partido de despedida de Lionel Messi en el Monumental”.

El Gráfico: “Lágrimas de emoción y bandera de Malvinas: así sonó el Himno Argentino en la despedida de Messi”

“Fabio Santana, excombatiente, estuvo a cargo de la interpretación. A su lado, el mensaje que la Selección desplegó post semifinal del Mundial ante Inglaterra”.